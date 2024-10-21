Avrupa Genç Girişimciler Konferansı Romanya\'da Yapıldı

Ekonomi

Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES For Europe) tarafından düzenlenen Avrupa Genç Girişimciler Konferansı (EYEC), Romanya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği'nden (TÜGİAD) yapılan açıklamaya göre, YES for Europe ve TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım'ın başkanlığında düzenlenen konferansta, 9 ülkeden ve Türkiye'den 100'e yakın genç iş insanı bir araya geldi.

"Girişimcilik Yoluyla AB'deki Gençlerin Geleceğini Şekillendirmek" temasıyla düzenlenen konferans, Avrupa'daki daha geniş girişimcilik ekosisteminin geleceğini şekillendirmeye yönelik bir platform oluşturdu.

Romanya Enerji Bakanı Sebastian-Ioan Burduja, eski Romanya Başbakanı Victor Ponta ile Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu (JEUNE) Onursal Başkanı Florin Jianu'nun konuşma yaptığı toplantıda, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, genç iş insanları ile bir araya geldi.

Toplantı kapsamında "Avrupa Girişimciliğini Şekillendiren Eğilimler", "Sürdürülebilirlik Enerji Yolunda Yenilenebilirlik" ve "Genç Girişimcilere Sürdürülebilir İşletmeler İçin Lider Tavsiyeler" başlıklı paneller düzenlendi.

"Bu toplantı girişimcilik yolculuklarını zenginleştirecek"

Toplantının açılışında konuşan YES for Europe TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Avrupa'nın karşılaştığı çok yönlü zorluklar ve fırsatlara yönelik yenilikçi çözümler üzerinde diyalog ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Toplantının amaçlarını anlatan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu konferans, YES üyeleri, G20 Genç Girişimciler İttifakı üyeleri, JEUNE temsilcileri, önde gelen siyasi figürler, başbakan ve bakanlar ile önde gelen iş insanları gibi çeşitli katılımcılar arasında anlamlı bağlantılar kurulmasını sağlamak üzere tasarlandı. Bu ağ oluşturma fırsatları, katılımcıların ortaklıklar kurmasına ve deneyimlerini paylaşmasına olanak tanıyacak, nihayetinde girişimcilik yolculuklarını zenginleştirecektir. Fikirlerin gelişebileceği canlı bir ekosistem yaratmayı ve konferansın ötesine uzanan ilişkiler geliştirmeyi hedefleyen toplantı, Avrupa genelinde öngörülü genç zihinleri bir araya getiren öncü bir etkinlik oldu."