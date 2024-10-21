Avrupa Genç Girişimciler Konferansı Romanya'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Genç Girişimciler Konferansı Romanya'da Yapıldı

Avrupa Genç Girişimciler Konferansı Romanya\'da Yapıldı

EYEC etkinliği, 9 ülkeden 100'ün üzerinde genç iş insanını bir araya getirerek girişimcilik fırsatlarını tartıştı.

21.10.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES For Europe) tarafından düzenlenen Avrupa Genç Girişimciler Konferansı (EYEC), Romanya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği'nden (TÜGİAD) yapılan açıklamaya göre, YES for Europe ve TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım'ın başkanlığında düzenlenen konferansta, 9 ülkeden ve Türkiye'den 100'e yakın genç iş insanı bir araya geldi.

"Girişimcilik Yoluyla AB'deki Gençlerin Geleceğini Şekillendirmek" temasıyla düzenlenen konferans, Avrupa'daki daha geniş girişimcilik ekosisteminin geleceğini şekillendirmeye yönelik bir platform oluşturdu.

Romanya Enerji Bakanı Sebastian-Ioan Burduja, eski Romanya Başbakanı Victor Ponta ile Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu (JEUNE) Onursal Başkanı Florin Jianu'nun konuşma yaptığı toplantıda, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, genç iş insanları ile bir araya geldi.

Toplantı kapsamında "Avrupa Girişimciliğini Şekillendiren Eğilimler", "Sürdürülebilirlik Enerji Yolunda Yenilenebilirlik" ve "Genç Girişimcilere Sürdürülebilir İşletmeler İçin Lider Tavsiyeler" başlıklı paneller düzenlendi.

"Bu toplantı girişimcilik yolculuklarını zenginleştirecek"

Toplantının açılışında konuşan YES for Europe TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Avrupa'nın karşılaştığı çok yönlü zorluklar ve fırsatlara yönelik yenilikçi çözümler üzerinde diyalog ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Toplantının amaçlarını anlatan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu konferans, YES üyeleri, G20 Genç Girişimciler İttifakı üyeleri, JEUNE temsilcileri, önde gelen siyasi figürler, başbakan ve bakanlar ile önde gelen iş insanları gibi çeşitli katılımcılar arasında anlamlı bağlantılar kurulmasını sağlamak üzere tasarlandı. Bu ağ oluşturma fırsatları, katılımcıların ortaklıklar kurmasına ve deneyimlerini paylaşmasına olanak tanıyacak, nihayetinde girişimcilik yolculuklarını zenginleştirecektir. Fikirlerin gelişebileceği canlı bir ekosistem yaratmayı ve konferansın ötesine uzanan ilişkiler geliştirmeyi hedefleyen toplantı, Avrupa genelinde öngörülü genç zihinleri bir araya getiren öncü bir etkinlik oldu."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Konferans, Ekonomi, Türkiye, Romanya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Genç Girişimciler Konferansı Romanya'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
22:36 Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam
21:10 Narin cinayetinde iddianame tamamlandı İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza
16:27 Kimsenin ağzını bıçak açmıyor FETÖ elebaşının doğduğu köyde dikkat çeken görüntüler Kimsenin ağzını bıçak açmıyor! FETÖ elebaşının doğduğu köyde dikkat çeken görüntüler
10:35 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek İşte konuşulan isimler FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
10:33 Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:46 Bankacılıkta iki dev birleşiyor Bankacılıkta iki dev birleşiyor
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 07:26:53. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Genç Girişimciler Konferansı Romanya'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.