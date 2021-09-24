Üye Girişi
Avrupa otomobil pazarı yüzde 18,1 daraldı - Son Dakika

Avrupa otomobil pazarı yüzde 18,1 daraldı

24.09.2021 13:57
Avrupa otomobil pazarı yüzde 18,1 daraldı, System.String[]

Avrupa otomotiv pazarı 2021 Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9, otomobil pazarı yüzde 18,1, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,7 azalış gösterdi.

Avrupa otomotiv pazarı 2021 Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9, otomobil pazarı yüzde 18,1, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,7 azalış gösterdi.

AB (26), Birleşik Krallık (UK) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2021 Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9, otomobil pazarı yüzde 18,1, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,7 azalış gösterdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomotiv pazarı 2021 Ağustos ayında yüzde 15,9 azaldı ve 873 bin 831 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılının aynı ayında 1 milyon 39 bin 271 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2021 Ağustos ayında yüzde 18,1 azaldı ve toplam 724 bin 710 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Ağustos ayında ise Avrupa otomobil pazarı 884 bin 525 adet olmuştu.

Hafif ticari araç pazarı 2021 Ağustos ayında yüzde 5,7 azalış gösterdi ve 125 bin 19 adede ulaştı. 2020 Ağustos ayında 132 bin 537 adet satış gerçekleşmişti.

Otomotiv pazarı ise 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8, otomobil pazarı yüzde 12,7 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 27,4 arttı. Otomotiv pazarında 9 milyon 799 bin 899 adet satış gerçekleşti.

Otomobil pazarı Ocak-Ağustos döneminde, 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 12,7 arttı. Bu dönemde toplam 8 milyon 188 bin 886 adet satış gerçekleşti.

Hafif ticari araç pazarı 2021 yılında yüzde 27,4 arttı ve 1 milyon 358 bin 313 adede yükseldi. 2020 yılında ise 1 milyon 66 bin 523 adet satış gerçekleşmişti.

2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 23,3 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 28 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında da yine 6. ülke olarak yer aldı. - İSTANBUL

Avrupa otomobil pazarı yüzde 18,1 daraldı

Togo Cumhuriyeti, Otomobil, Tragger, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avrupa otomobil pazarı yüzde 18,1 daraldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü oldu 14:19 Galatasaray'da rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü oldu 9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj 14:01 9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım 13:58 Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı 13:26 İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti 13:10 Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak 12:12 Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak
Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti 12:00 Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı 11:56 İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı

Son Dakika Haberleri
14:18 Galatasaray'da rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü oldu
14:01 9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj
13:58 Dünyanın en önemli yazarlarından Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadı
13:58 Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım
13:30 Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi
13:25 İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı
13:23 Bitcoin yüzde 5 düşüşle 42 bin dolara geriledi
13:18 İsrailli gıda firması, aromalı çekirge şekerlemelerini süpermarketlerde satışa sunacak
13:16 Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın
13:10 Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim         
14:27
Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçış anı kamerada Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçış anı kamerada         
14:10
Dünyanın en önemli yazarlarından Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadı Dünyanın en önemli yazarlarından Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadı         
13:59
Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi         
13:30
Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın         
13:17
Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek         
12:49
Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı         
12:07
Son dakika magazin haberleri! Son yaşanan magazin olayları Son dakika magazin haberleri! Son yaşanan magazin olayları         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Hakemin kararına tepki gösteren holigan grup, hakem yardımcısının içinde olduğu aracı yakmaya çalıştı Hakemin kararına tepki gösteren holigan grup, hakem yardımcısının içinde olduğu aracı yakmaya çalıştı         
11:50
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi         
11:28
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Taliban, Hırsızlar için uygulanan Taliban, Hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini duyurdu         
09:35
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 14:32:02. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa otomobil pazarı yüzde 18,1 daraldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement