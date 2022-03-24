Avrupa Parlamentosu, Moldova'ya mali desteği onayladı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Parlamentosu, Moldova'ya mali desteği onayladı

24.03.2022 14:36
Avrupa Parlamentosu, Moldova'ya mali desteği onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), Kovid-19 ve enerji krizi nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan Moldova'ya 150 milyon avroluk mali destek sağlanmasına onay verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP), Kovid-19 ve enerji krizi nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan Moldova'ya 150 milyon avroluk mali destek sağlanmasına onay verdi.

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB Komisyonu'nun Moldova'nın talebi üzerine hazırladığı makro finansal destek paketi oylandı.

AP milletvekilleri, söz konusu paketi 558 "evet", 20 "hayır" ve 10 "çekimser" oyla kabul etti.

Pakete göre, Moldova'nın dış finansman ihtiyaçlarının karşılamasına yardımcı olmak için 120 milyon avro kredi ve 30 milyon avro hibe olmak üzere toplam 150 milyon avro kaynak sağlanacak.

Moldova'nın söz konusu kaynağa erişebilmesi için Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından hazırlanan ekonomik programı uygulaması gerekecek.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemelerde bulunuyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

YORUMLAR
500
AB, ABD'den gaz tedarikinde öncelik istiyor AB, ABD'den gaz tedarikinde öncelik istiyor AB, doğal gaz depolarının gelecek kışa kadar doldurulmasını istiyor AB, doğal gaz depolarının gelecek kışa kadar doldurulmasını istiyor

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Moldova, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa Parlamentosu, Moldova'ya mali desteği onayladı - Son Dakika


Son Dakika
14:42 Kıvanç Tatlıtuğ'un Netflix'teki dizisinden ilk görüntüler gelmeye başladı!
14:32 İsviçre'nin Montrö kentinde binanın 7. katından atlayan 5 kişiden 4'ü öldü, 1 kişi yaralandı
14:29 Ölen babaannesinin cesedine yaptıkları yüzünden genç kıza eleştiri yağdı
14:28 Mariupol harabeye döndü! 29 gün boyunca bombalanan kent, Rusya için stratejik öneme sahip!
14:26 Pedofil milyarder Epstein'in küçük kızları istismar ettiği ada satışa çıkarıldı!
14:25 A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu belli oldu! 4 eksik var!
14:20 Dün Amsterdam'da göz göze şarkı söylüyorlardı, bugün ayrıldılar! İrem Derici'den küfürlü valiz paylaşımı
14:08 Gezdirdiği köpeğine tekme attı! Bir kadınının azarını işitti: Hayvanın dili yok, bana vur
14:06 Sokak röportajı sırasında söyledikleri başına iş açtı! Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
14:01 Meteoroloji'den beklenen güzel haber geldi: 20 dereceleri göreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 14:50:41. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Parlamentosu, Moldova'ya mali desteği onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement