AXA'dan Erişilebilir Dijital Dünyaya Adım

Ekonomi

AXA Türkiye, toplumsal sorumluluk anlayışını dijital dünyaya taşıyarak, engelli bireylerin daha eşit fırsatlar ile dijital platformlardan faydalanmalarını sağlamak amacıyla "Engellerin Ötesinde, AXA Hep Yanında Sloganı" ile önemli bir adım atıyor. Bu doğrultuda, AXA Sigorta ve AXA Hayat ve Emeklilik web siteleri; görsel, işitsel, hareket ve diğer engellere sahip bireyler için daha erişilebilir hale getirildi.

AXA Türkiye, dijital platformlarında engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmayı ve toplumsal eşitliği artırmayı hedefliyor. "İnsanlığın gelişmesi adına, insanlar için değerli olanı korumak" vizyonunu her adımda dijital dünyaya taşıyan AXA Türkiye, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelsiz web sitesini kullanıcıların deneyimine sundu. Türkiye'de 13 milyonun üzerinde engelli birey bulunurken, şirket bu projeyle, dijital dünyanın herkes için erişilebilir olmasına katkı sağlıyor. Her alanda engelsiz ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya gayret eden şirket, yaptığı geliştirmeler ile ekran okuyucudan işaret dili desteğine kadar birçok iyileştirme ile kapsayıcılığını artırmayı hedefliyor.

Şirket web sitelerinde yaptığı düzenleme ile, web sitelerinde engelli bireylerin daha erişebilir bir kullanıcı deneyimi yaşamasına yardımcı oluyor. Yapılan iyileştirmeler arasında; ekran okuyucu yazılımları ile uyumlu hale getirme, kontrast düzenlemeleri, metin boyutlarını artırma ve işaret dili desteği gibi özellikler bulunuyor. Böylece, görme engelli, işitme engelli, motor engelli ve diğer engelleri olan bireylerin siteyi daha kolay ve rahat bir şekilde kullanabilmeleri hedefleniyor. - İSTANBUL