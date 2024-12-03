AXA, Engelli Bireyler İçin Erişimi Artırdı

Ekonomi

AXA Sigorta ve AXA Hayat ve Emeklilik internet siteleri, görsel, işitsel, hareket ve diğer engellere sahip bireyler için daha erişilebilir hale getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AXA Türkiye, toplumsal sorumluluk anlayışını dijital dünyaya taşıyarak engelli bireylerin daha eşit fırsatlar ile dijital platformlardan faydalanmalarını sağlamak amacıyla "Engellerin Ötesinde, AXA Hep Yanında" sloganı ile önemli bir adım attı.

Dijital platformlarında engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmayı ve toplumsal eşitliği artırmayı hedefleyen AXA Türkiye, "insanlığın gelişmesi adına, insanlar için değerli olanı koruma" vizyonu doğrultusunda bugün kutlanan Dünya Engelliler Günü'nde "engelsiz internet sitesini" kullanıcıların deneyimine sundu.

Türkiye'de 13 milyonun üzerinde engelli birey bulunurken, AXA Türkiye bu projeyle, dijital dünyanın herkes için erişilebilir olmasına katkı sağlıyor. Her alanda engelsiz ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya gayret eden şirket, yaptığı geliştirmelerle kapsayıcılığını artırmayı hedefliyor.

AXA Sigorta ve AXA Hayat Emeklilik internet sitelerinde yapılan düzenlemeyle, engelli bireylerin daha erişebilir bir kullanıcı deneyimi yaşamasına yardımcı olunuyor. Yapılan iyileştirmeler arasında; ekran okuyucu yazılımlarını uyumlu hale getirme, kontrast düzenlemeleri, metin boyutlarını artırma ve işaret dili desteği gibi özellikler bulunuyor.