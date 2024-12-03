AXA, Engelli Bireyler İçin Erişimi Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

AXA, Engelli Bireyler İçin Erişimi Artırdı

AXA Sigorta ve AXA Hayat, engelli bireyler için internet sitelerini erişilebilir hale getirdi.

03.12.2024 19:46
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AXA Sigorta ve AXA Hayat ve Emeklilik internet siteleri, görsel, işitsel, hareket ve diğer engellere sahip bireyler için daha erişilebilir hale getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AXA Türkiye, toplumsal sorumluluk anlayışını dijital dünyaya taşıyarak engelli bireylerin daha eşit fırsatlar ile dijital platformlardan faydalanmalarını sağlamak amacıyla "Engellerin Ötesinde, AXA Hep Yanında" sloganı ile önemli bir adım attı.

Dijital platformlarında engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmayı ve toplumsal eşitliği artırmayı hedefleyen AXA Türkiye, "insanlığın gelişmesi adına, insanlar için değerli olanı koruma" vizyonu doğrultusunda bugün kutlanan Dünya Engelliler Günü'nde "engelsiz internet sitesini" kullanıcıların deneyimine sundu.

Türkiye'de 13 milyonun üzerinde engelli birey bulunurken, AXA Türkiye bu projeyle, dijital dünyanın herkes için erişilebilir olmasına katkı sağlıyor. Her alanda engelsiz ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya gayret eden şirket, yaptığı geliştirmelerle kapsayıcılığını artırmayı hedefliyor.

AXA Sigorta ve AXA Hayat Emeklilik internet sitelerinde yapılan düzenlemeyle, engelli bireylerin daha erişebilir bir kullanıcı deneyimi yaşamasına yardımcı olunuyor. Yapılan iyileştirmeler arasında; ekran okuyucu yazılımlarını uyumlu hale getirme, kontrast düzenlemeleri, metin boyutlarını artırma ve işaret dili desteği gibi özellikler bulunuyor.

Kaynak: AA

Dünya Engelliler Günü, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Teknoloji, Ekonomi, Sigorta, Türkiye, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AXA, Engelli Bireyler İçin Erişimi Artırdı - Son Dakika

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