AXA Türkiye 2024 Hedeflerini Açıkladı

Ekonomi

AXA Türkiye, İstanbul acente ve brokerleri ile iş ortaklarını ağırladığı toplantı organizasyonunda 2024 yılını değerlendirdi ve 2026 yılı hedeflerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya katılan 1100'ün üzerinde iş ortağı, AXA Türkiye'nin stratejik vizyonunu ve teknolojik yatırımlarını dinleme fırsatı buldu.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen AXA Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken AXA Türkiye'nin sermayesinin 5,7 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Ölken, "Sermaye yeterlilik oranımız sektör ortalamasının üzerinde yüzde 153 seviyelerinde. 2024 sonu itibarıyla AXA Sigorta'da 65 milyar lira toplam prim büyüklüğüne, AXA Hayat ve Emeklilik'te ise 10 milyar lira fon büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz. Aktif müşteri sayımız ise 4 milyona ulaşacak. İş ortaklarımız bizim için çok değerli, gücümüze güç katıyorlar. Böylesine güçlü bir yapının elbette ki geleceğe yönelik yüksek hedefleri var. 2026 yılı için çok daha büyük bir finansal başarı elde edebileceğimize inanıyoruz prim büyüklüğümüz 2 milyar avroyu aşacak." ifadelerini kullandı.

Kar hedeflerinin ise 100 milyon avronun üzerinde olduğunu vurgulayan Ölken, Hayat ve Emeklilik fon büyüklüklerinin 25 milyar lirayı aşacağını, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yaşayan sözleşme hedeflerinin 100 bin adedin üzerinde, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) yaşayan sertifika hedeflerinin ise 250 bin adedin üzerinde olduğunu ve aktif müşteri sayılarında da 4,5 milyona ulaşacaklarını aktardı.

Ölken, toplantı esnasında gerçekleştirdiği sunumda, dünyanın her geçen gün değiştiği bir ortamda, AR-GE çalışmalarına yatırım yapan, teknolojik anlamda alt yapısını geliştiren markaların ilerleyen dönemlerde daha da öne çıkacağın aktardı.

Tüm olasılıklara karşı şimdiden ilerlemenin herkese fayda sağlayabileceğine inandıklarını vurgulayan Ölken, marka olarak bugünden gerekli tüm hazırlıkları gerçekleştirdiklerini, gelecekte oluşabilecek yeni risk ve hassasiyetlere "Gelecek neden bir risk olsun ki?" bakış açısıyla odaklandıklarını vurguladı.

"Tam da sigortacı olma zamanı diye düşünüyorum"

Birbirine bağlı ve öngörülemeyen risklerin olduğu yeni dünyada, korumaya duyulan ihtiyacın daha da önemli bir misyon haline geldiğine dikkati çeken AXA Türkiye CEO'su Ölken, dünyanın değiştiğini ve dönüştüğünü kendilerinin de aynı şekilde evrilmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Ölken, gelecek 10 yıl içinde, dünyanın her noktasında sigortacılar başta olmak üzere, hizmet sağlayıcılar ve perakendecilerin ilk defa beş farklı jenerasyona aynı anda ürün ve hizmet sağlayacağına değinerek şöyle devam etti:

"AXA Türkiye olarak bu 5 farklı jenerasyona hizmetlerimizi nasıl sunmamız gerektiğine dair çalışmalarımıza şimdiden başladık. Gelecek kurgumuzu, araştırma ve verilere dayanan verimli bir süreç üzerine inşa ediyoruz. Amacımız, tüm müşterilerimiz için her geçen gün katma değer yaratan bir sigortacı olmak. Yapılan araştırmalar küresel ısınma ve iklim değişikliğinin 2024 yılı sonrasında artık sıradan risklere dönüşeceğini söylüyor. Bu risklerin sigorta primlerini artırması kaçınılmaz. Önümüzde çok kompleks bir risk kümesi var, belirsizlik çok fazla. Biz, yeni ihtiyaçlara göre şekillenecek yeni ürünler ile hizmet vermeye ve ürün geliştirmeye her zaman hazırız."

Profesyonel sigortacılar olarak bu dönüşümleri bir fırsat olarak görerek, fiyatlama, iş kabul, önleyici sigortacılık gibi kavramları yatırımla destekleyip sigortalılarını geleceğe hazırlamalarının gerekliliğine vurgu yapan Ölken, "Bütün bu karmaşaya, bizi bekleyen mega eğilimlere, kompleks kurguya rağmen riski ve belirsizliği en iyi ancak biz sigortacılar yönetebiliriz. Bu sebeple 'Tam da sigortacı olma zamanı' diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Sular Bulanmadan belgeseline destek verdik"

Toplantının son bölümünde, AXA Türkiye sponsorluğunda Tuluğhan Tekelioğlu tarafından hazırlanan "Sular Bulanmadan" belgeselinin ilk gösterimi de gerçekleştirildi.

AXA Grubu'nun yeşil yatırımlarını artırarak ve çevresel riskleri en aza indirerek, iklim değişikliğine karşı küresel mücadelenin öncüsü olmaya ve dünyayı sigortalanabilir durumda tutmaya devam ettiğine vurgu yapan Ölken, "Bunu yaparken toplumun dikkatini bu konulara çekmek ve tetikte olmalarını sağlamak hep gündemimizde. Biz de bu sebeple Tuluğhan Tekelioğlu tarafından hazırlanan iklim, su, sürdürülebilir tarım konularına dikkat çeken 'Sular Bulanmadan' belgeseline destek verdik. Toplumda geleceğin riskleri konusunda farkındalık yaratıp, insanları harekete geçirebilirsek ne mutlu bize." açıklamalarında bulundu.

Sigortacılık iş, süreç ve deneyimini sürekli öğrenen AXAGPT'yi çalışanlarının kullanımına sunmaya hazırlandığını açıklayan AXA Türkiye, gerçekleştirdiği toplantıda kurum içinde "YAVER" olarak adlandırdıkları AXAGPT'nin demo sürümünü de ilk kez katılımcılarıyla paylaştı.