AXA Türkiye'den Yeni Sağlık Sigortası Uygulamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AXA Türkiye'den Yeni Sağlık Sigortası Uygulamaları

AXA Türkiye\'den Yeni Sağlık Sigortası Uygulamaları
29.05.2025 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AXA Türkiye, 2025 Acente Buluşmaları'nda sağlık sigortasında yenilikçi hizmetlerini tanıttı.

AXA Türkiye, müşteri odaklı hizmet anlayışını ve acentelerinin iş süreçlerini bir adım öteye taşımayı hedefleyen yeniliklerini "2025 Acente Buluşmaları"nda anlattı.

AXA Türkiye, "2025 Acente Buluşmaları"na katıldı. Sağlık alanındaki stratejik gelişmeler, sigortalı deneyimini iyileştirmeye yönelik atılımlar ve sürdürülebilir hizmet modelleri toplantının öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Toplantılarda acenteleriyle sağlık sigortalarındaki önemli değişiklikleri paylaşan AXA Türkiye, müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen yeni uygulamalarını tanıttı. Bunlardan ilki, Ömür Boyu Yenileme Garantisi süresinde yapılan düzenleme oldu. Artık, 2 yıl boyunca kesintisiz sigortalı olan ve medikal açıdan uygun bulunan sigortalılar, ek prim karşılığında Ömür Boyu Yenileme Garantisi'nden yararlanabilecek. Böylece müşteriler, sağlık güvencesine daha erken ve kolay erişim fırsatı bulacak. Ayrıca, bu garantiye sahip sigortalılar, ilerleyen dönemlerde oluşabilecek sağlık riskleri karşısında ek prim veya kapsam kısıtlaması olmaksızın sigortalarının korumasını sürdürebilecek. Uygulama, poliçe başlangıç tarihi 27 Nisan 2025 ve sonrası olan bireysel özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık yenilemelerinde devreye alındı.

Sağlık sigortasında müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik bir diğer adım ise, Bireysel AXA Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası (Network 3) ürününe getirilen bekleme süresi düzenlemesi oldu. 07.04.2025 tarihi ve sonrasında düzenlenen yeni iş, yenileme ve transfer poliçelerinde, yatarak tedavi giderleri teminatı için uygulanan bekleme süresi 12 aydan 3 aya indirildi. Böylece sigortalılar, belirli hastalık ve komplikasyonlar kapsamında yatarak tedavi güvencesine daha erken erişim imkanı bulacak. Ayrıca, Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi sigortalılar, yenileme döneminde herhangi bir otorizasyon değerlendirmesine tabi olmadan AXA Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası (Network3) ürününe geçiş yapabilecek.

AXA Türkiye'nin sağlık alanındaki bir diğer yeniliği ise Bireysel Özel Sağlık Poliçelerinde çocukların tek başına sigortalanma yaş sınırının 18'den 6'ya indirilmesi oldu. Buna göre, 6-18 yaş arasındaki çocuklar Bireysel Özel Sağlık Poliçesi'nde tek başlarına sigortalanabilecek, 0-5 yaş grubundakiler ise en az bir ebeveynle birlikte aile poliçesine dahil edilebilecek. Grup sağlık poliçesine sahip ebeveynlerin 0-5 yaş arası çocukları için ise tek başına bireysel poliçe oluşturabilecek. Bu düzenleme, yeni iş, yenileme ve transfer poliçelerinde uygulanacak. Ayrıca, 2 binden fazla anlaşmalı sağlık kuruluşuyla yapılan iş birlikleri kapsamında, zenginleştirilmiş Özel Sağlık Sigortası ve AXA Dijital Sağlık Sigortası ferdi check-up paketleri de sigortalıların kullanımına sunuldu.

Sağlık poliçesi yenilemelerinde müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik önemli bir adım daha atıldı. Doğum teminatı giderleri, sağlık asistans paketi kullanımları, küçük müdahaleler ve belirli görüntüleme işlemlerine ek olarak, müşteri sadakati kapsamında bazı yatarak tedavi harcamaları da kullanım dışında tutuldu. Bu uygulama ile 10 binden fazla poliçede toplamda 30 milyon TL'yi aşan prim avantajı sağlandı.

Dijitalleşme alanında da çalışmalarını hızlandıran AXA Türkiye, acentelerinin iş süreçlerini kolaylaştıracak yenilikler sundu. Acente dostu dijital platformu üzerinden, sağlık sigortası teklifleri için başvuru formu doldurmaya gerek kalmadan hızlı ve pratik teklif oluşturulabiliyor. Ayrıca, E-Nabız entegrasyonu sayesinde, sigortalı adaylarının sağlık verileri güvenli ve hızlı bir şekilde paylaşılarak acentelerin işlem süreleri ciddi oranda kısalıyor ve müşterilere daha hızlı hizmet verilebiliyor.

AXA Türkiye, dijitalleşmeye yaptığı yatırımlarla sağlık alanındaki süreçleri daha hızlı ve verimli hale getiriyor. Son bir yılda alınan 2,7 milyondan fazla provizyon talebinin yüzde 90'ı otomatik olarak onaylandı. Sözlü provizyon taleplerine ortalama 40 saniyede, yazılı taleplere ise ortalama 40 dakikadan kısa sürede dönüş yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Sağlık, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AXA Türkiye'den Yeni Sağlık Sigortası Uygulamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok böyle transfer Galatasaray’dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
Herkes ekran başına Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda Herkes ekran başına! Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti’den yalanlama İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama
Avustralya’nın ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif Avustralya'nın ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif
Prof. Dr. Ayşe Kubat Üzüm: Türkiye’de tiroid hastalıkları çok yaygın Prof. Dr. Ayşe Kubat Üzüm: Türkiye'de tiroid hastalıkları çok yaygın
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Aniden otoyola çıkan üç yaşındaki çocuk yürekleri ağızlara getirdi Aniden otoyola çıkan üç yaşındaki çocuk yürekleri ağızlara getirdi
Arda Güler bu kez sahnede parladı Tatilde aşka geldi, sevgilisine şarkı söyledi Arda Güler bu kez sahnede parladı! Tatilde aşka geldi, sevgilisine şarkı söyledi
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

10:23
DEM Parti’den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
09:30
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor Anında ceza kesilecek
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor! Anında ceza kesilecek
08:52
Altında şok hareketlilik Piyasa fena sarsıldı
Altında şok hareketlilik! Piyasa fena sarsıldı
08:10
İzmir’de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu
16:15
Arda Güler’i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın
Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın
16:08
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
15:54
Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı
Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı
15:54
Harika Avcı hakkında şok iddialar Ev sahibi sessizliği bozdu
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu
15:44
Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu’nu protesto etti
Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti
15:34
A Milli Takım’ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu
15:21
Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı
Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı
15:20
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor
15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 11:15:05. #7.13#
SON DAKİKA: AXA Türkiye'den Yeni Sağlık Sigortası Uygulamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.