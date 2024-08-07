Ekonomi

Ayakçı emlakçılık yeni düzenlemeyle son bulacak

Doğrulanmış ilan ile kayıt dışı emlakçılık son bulacak

BURSA - 15 Eylül'de emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemine geçilmesinin kayıt dışı emlakçılığın önüne geçeceğini belirten Emlak Uzmanı Özkan Aydemir, "Sektörde taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayanlar emlak sitelerine ilan girişi yapamayacakları için ayakçı diye tabir ettiğimiz Vergi Levhası, Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi ve ofisleri olmayan kişiler de bu mesleği artık yapamayacaklar" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 15 Eylül'de emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemine geçileceğini duyurmasının, sektöre olumlu yansıyacağını belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, buna göre konut satacak kişinin, e-devlet üzerinde gayrimenkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendirmesi gerekeceğini söyledi. Aydemir, "Gayrimenkul sektörünün son 5 yılına baktığımızda fahiş fiyatlar, manipüle eden ve doğru olmayan ilanlar sektörün imajını karalıyordu. Ticaret Bakanlığı, 31 Ağustos 2023 tarihinde Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Elektronik ortamda ilan doğrulama sistemini devreye soktu. Bu sistemin 1 Kasım itibariyle faz 1. kısmı başladı. Gayrimenkul şirketleri ve vatandaşlara elektronik ortama ilan girecekleri zaman e-devlet sistemi üzerinden onay verme zorunluluğu geldi. Bu 1. faz bitti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamasıyla 2. faz aşaması 15 Eylül itibariyle devreye girecek. 2. faz aşmasında da vatandaşlarımızın 1. ve 2. derece yakınları harici emlak portallarında ilan veremeyecekler. Uygulama ile sahte ilanların önüne geçilerek internet üzerinden konut dolandırıcılığı ve fiyat manipülasyonun önüne geçilecek. Yeni düzenlemede konutunu emlakçıya verecek olan ev sahibi, e-devlet üzerinden emlak işletmesinin Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi numarasını girip emlak işletmesini yetkilendirecek. Emlakçı da almış olduğu yetkiyle bu ilanı emlak sitelerine girebilecek. Kişiler kendi ya da birinci derece akrabalarına ait gayrimenkullerin dışındaki tüm kiralanacak veya satılacak gayrimenkuller için emlakçı yetkilendirecek" dedi.

Gayrimenkul şirketlerinin de taşınmaz ticareti yetki belgesi olmadığı taktirde emlak portallarına ilan girişleri olmayacağını belirten Aydemir, "Bundan sonraki aşamada bir vatandaş ilan vereceği zaman gayrimenkul şirketini yetkilendirmek için e-devletten emlak şirketinin taşınmaz ticareti yetki belgesinin numarasını girme zorunluluğu olacak. Bu işlem sektördeki ilan ve bilgi kirliliğini, manipüle ilanları düzenleyecek. Son zamanlarda düşük ilanlarla müşterileri çekip ardından kaparo istiyorlardı ve bu kaparoyu geri vermeyip 'kaparo dolandırıcılığı' yapıyorlardı. ya da tam tersi olarak ilan fiyatlarını fahiş fiyatlardan yükleyip bölgedeki fiyatların yükselmesine sebep oluyorlardı. Emlak portalını açtığınızda sahibinden ilan girişleri oluyordu. Ama aradığınızda hizmet bedeli istiyorlardı ya da yetki belgesi olmayan kişilerin bunun ticaretini yaptığını görüyorduk. Bu yeni elektronik ilan doğrulama sistemiyle bunun artık önüne geçilmiş olunacak. Sektörde taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayanlar emlak sitelerine ilan girişi yapamayacakları için ayakçı diye tabir ettiğimiz vergi levhası olmayan, ofisleri olmayan kişiler de bu mesleği artık yapamayacaklar" diye konuştu.

Birçok dolandırıcılığın önüne geçileceğini de belirten Aydemir, bizim ilanlarımızı bile kopyalayıp insanları kandıranlar olduğunu ancak yeni uygulamayla artık gayrimenkul satışının yetkilendirmeden yapılamayacağını söyledi.