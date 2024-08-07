Ayakçı emlakçılık yeni düzenlemeyle son bulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ayakçı emlakçılık yeni düzenlemeyle son bulacak

15 Eylül'de emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemine geçilmesinin kayıt dışı emlakçılığın önüne geçeceğini belirten Emlak Uzmanı Özkan Aydemir, sektörde taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayanların emlak sitelerine ilan girişi yapamayacaklarını ve ayakçı olarak tabir edilen kişilerin de bu mesleği artık yapamayacaklarını söyledi.

07.08.2024 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayakçı emlakçılık yeni düzenlemeyle son bulacak

Doğrulanmış ilan ile kayıt dışı emlakçılık son bulacak

BURSA - 15 Eylül'de emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemine geçilmesinin kayıt dışı emlakçılığın önüne geçeceğini belirten Emlak Uzmanı Özkan Aydemir, "Sektörde taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayanlar emlak sitelerine ilan girişi yapamayacakları için ayakçı diye tabir ettiğimiz Vergi Levhası, Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi ve ofisleri olmayan kişiler de bu mesleği artık yapamayacaklar" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 15 Eylül'de emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemine geçileceğini duyurmasının, sektöre olumlu yansıyacağını belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, buna göre konut satacak kişinin, e-devlet üzerinde gayrimenkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendirmesi gerekeceğini söyledi. Aydemir, "Gayrimenkul sektörünün son 5 yılına baktığımızda fahiş fiyatlar, manipüle eden ve doğru olmayan ilanlar sektörün imajını karalıyordu. Ticaret Bakanlığı, 31 Ağustos 2023 tarihinde Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Elektronik ortamda ilan doğrulama sistemini devreye soktu. Bu sistemin 1 Kasım itibariyle faz 1. kısmı başladı. Gayrimenkul şirketleri ve vatandaşlara elektronik ortama ilan girecekleri zaman e-devlet sistemi üzerinden onay verme zorunluluğu geldi. Bu 1. faz bitti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamasıyla 2. faz aşaması 15 Eylül itibariyle devreye girecek. 2. faz aşmasında da vatandaşlarımızın 1. ve 2. derece yakınları harici emlak portallarında ilan veremeyecekler. Uygulama ile sahte ilanların önüne geçilerek internet üzerinden konut dolandırıcılığı ve fiyat manipülasyonun önüne geçilecek. Yeni düzenlemede konutunu emlakçıya verecek olan ev sahibi, e-devlet üzerinden emlak işletmesinin Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi numarasını girip emlak işletmesini yetkilendirecek. Emlakçı da almış olduğu yetkiyle bu ilanı emlak sitelerine girebilecek. Kişiler kendi ya da birinci derece akrabalarına ait gayrimenkullerin dışındaki tüm kiralanacak veya satılacak gayrimenkuller için emlakçı yetkilendirecek" dedi.

Gayrimenkul şirketlerinin de taşınmaz ticareti yetki belgesi olmadığı taktirde emlak portallarına ilan girişleri olmayacağını belirten Aydemir, "Bundan sonraki aşamada bir vatandaş ilan vereceği zaman gayrimenkul şirketini yetkilendirmek için e-devletten emlak şirketinin taşınmaz ticareti yetki belgesinin numarasını girme zorunluluğu olacak. Bu işlem sektördeki ilan ve bilgi kirliliğini, manipüle ilanları düzenleyecek. Son zamanlarda düşük ilanlarla müşterileri çekip ardından kaparo istiyorlardı ve bu kaparoyu geri vermeyip 'kaparo dolandırıcılığı' yapıyorlardı. ya da tam tersi olarak ilan fiyatlarını fahiş fiyatlardan yükleyip bölgedeki fiyatların yükselmesine sebep oluyorlardı. Emlak portalını açtığınızda sahibinden ilan girişleri oluyordu. Ama aradığınızda hizmet bedeli istiyorlardı ya da yetki belgesi olmayan kişilerin bunun ticaretini yaptığını görüyorduk. Bu yeni elektronik ilan doğrulama sistemiyle bunun artık önüne geçilmiş olunacak. Sektörde taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayanlar emlak sitelerine ilan girişi yapamayacakları için ayakçı diye tabir ettiğimiz vergi levhası olmayan, ofisleri olmayan kişiler de bu mesleği artık yapamayacaklar" diye konuştu.

Birçok dolandırıcılığın önüne geçileceğini de belirten Aydemir, bizim ilanlarımızı bile kopyalayıp insanları kandıranlar olduğunu ancak yeni uygulamayla artık gayrimenkul satışının yetkilendirmeden yapılamayacağını söyledi.

Kaynak: İHA

Eylül, Güvenlik, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ayakçı emlakçılık yeni düzenlemeyle son bulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:24:43. #1.12#
SON DAKİKA: Ayakçı emlakçılık yeni düzenlemeyle son bulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement