Ayakkabı İthalatına Karşı Kalıcı Çözüm Çağrısı

Ekonomi

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, ayakkabı ithalatında yaşanan artışa karşı yapıcı ve kalıcı çözümler getirilmesi gerektiğini belirtti.

Gaziantep'te düzenlenen "Krize Pabuç Bırakma" etkinliğinde konuşan Sait Salıcı, 2020 yılında salgın ile başlayan küresel tedarik zincirlerindeki değişiklikten kaynaklı Türk ayakkabılarına ilgi gösterildiğini, sanayicilerin üretim kapasitelerini artırdığını anlattı.

O dönemde güzel bir ticaret ortamının oluştuğuna dikkati çeken Salıcı, "Bu müşterilerimizin bazılarını elimizde tutmaya çalıştık. Elimizde tutamadığımız müşteriler de hem dünyada yaşanan sıkıntılardan hem de fiyatları tutturamadığımız için buradan gitti. Bu toplantıda bu müşterileri nasıl kazanırız, bu durumun tartışmasını yapacağız." dedi.

Nihai tüketim mallarında şu anda yaklaşık yüzde 100 oranında ithalatın artış gösterdiğine işaret eden Salıcı, "Bu durum bizi üzüyor. Ayakkabı 30 parçadan oluşuyor. Bu parçaları da bir araya getiren birçok sektör var. İthalattaki artış karşısında yapıcı, kalıcı formlar ve kalıcı çözümler getirmek gerekiyor. " diye konuştu.

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmaların Türkiye üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu aktaran Salıcı, "Bu süreçte ayakkabı sektörü diğer sektörler gibi zorlu sınavlardan geçti ve halen geçiyor. Ancak krize hiçbirimizin pabuç bırakmaya niyeti yok. Pabuç bırakmayacağız. Sektörümüzün gösterdiği dayanaklılık ve adaptasyon kabiliyeti sayesinde zorlu süreçten daha da güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum inancım sonsuz." ifadelerini kullandı.

"Ayakkabı terlik sektörü şehrimizin ekonomisinde önemli paya sahip

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise kentin her zaman her koşulda sanayisi için üretime, ihracata ve istihdam ile model olmaya devam ettiğini belirtti.

Kentin 190 ülkeye yıllık 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Ünverdi, şöyle konuştu:

"Gaziantep olarak yaklaşık 160 alanda biz üretim yapıyoruz. Binlerce ürün üretiyoruz. Şehir genelinde birçok sektörde 5 bin 200'ün üzerinde üretici firmamız var. Bu doğrultuda ayakkabı terlik sektörü şehrimizin ekonomisinde önemli paya sahip. Deri, plastik, ayakkabı ve terlik ürünlerinin ihracatında İstanbul'dan sonra ikinci sıradayız. Plastik terlik üretiminde Türkiye'de birinci sıradayız. Bu yıl sektörde zorlanıyoruz. Kentte ilk 10 ay içinde 97 milyon 687 bin dolarlık ayakkabı ihracatı yapılmış bu da geçen yıla oranla yüzde 35 düşüş göstermiştir. Yaşadığımız zorlukların aşılmasında kamu tarafından girdi maliyetlerini azaltacak, rekabet gücümüzü güçlendirecek tedbirlerin artırılması ve özellikle kredi maliyetlerinin düşürülerek krediye ulaşımın kolaylaşmasını ivedilikle bekliyoruz."