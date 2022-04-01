Ayakkabı profesörü fiyat artışlarına inat zam yapmadı - Son Dakika
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Ayakkabı profesörü fiyat artışlarına inat zam yapmadı

01.04.2022 00:57
Ayakkabı profesörü fiyat artışlarına inat zam yapmadı

Malatya'da, her çeşit ayakkabı tamiri yapması ve farklı yöntemleri kullanması dolayısıyla 'ayakkabı profesörü' olarak tanınan Mehmet Ceyhan, fiyat artışlarına inat zam yapmadı.

Malatya'da, her çeşit ayakkabı tamiri yapması ve farklı yöntemleri kullanması dolayısıyla 'ayakkabı profesörü' olarak tanınan Mehmet Ceyhan, fiyat artışlarına inat zam yapmadı. Ceyhan, "Bakalım zam yapmamaya ne kadar direneceğim" dedi.

30 yıldır kent merkezindeki dört metrekarelik alanda baba mesleğini sürdüren Mehmet Ceyhan, ayakkabı tamirciliği mesleğine 7 yaşında başladı. Ceyhan, çeyrek asrı aşkındır Malatya'da ayakkabı tamircilerinin bulunduğu sokaktaki dükkanında hizmet verirken, fiyat artışlarına inat zam yapmadı. Ceyhan, " Türkiye'de tüm ürünlere zam yaptılar. Korona virüs salgını var, Rusya- Ukrayna savaşı var diyerek fırsatçılar ve kara borsacılar fiyatları aşırı yükseltti. Biz esnaf olarak hiçbir zaman vatandaşlarımız zor durumda bırakmayız. Esnaf olarak ben ayakkabı tamirinde fiyatlarımıza zam yapmadım. Ayakkabı tamirinde malzemelere de zam geldi. En küçük ayakkabı yapıştırıcısı 6 TL den 36 TL yükseldi. Bayan ayakkabısına kullandığımız 1 kilo vida zamdan sonra kilosu 125 TL oldu. Türkiyemizde bu fırsatçılar ve stokçular ne yapmaya çalışıyor merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Devlet ve hükümetin zor duruma düşürülmeye çalışıldığını, ortada bir oyun ve senaryo olduğunu dile getiren Ceyhan, "Yağ, şeker, ekmek ve birçok ürün zamlandı vatandaşları mağdur oluyor. Devletimiz sürekli denetleme yapsın. Stokçulara ağır para cezası versin. Her şeye zam geldi. Buradan stokçulara sesleniyorum ürünleri saklamakla zam yapmakla para kazanamazsınız, çünkü kazandığınız para haram olur. Devletimiz var bunlara bu dünyada hesaplarını soracaktır ebedi dünyada yani öbür dünyada ise Allah-u Teala hesap soracak. Ben de ayakkabısını tamire getiren müşterilere fiyatlar yükseldi demeye utanıyorum ve zam yapmamaya direniyorum" ifadelerini kullandı.

Zamlardan sonra ayakkabı tamirci esnafı olarak zam yapmadığını ve yapmamak için direndiğini belirten Ceyhan, "Vatandaşlarımızın alım gücü azaldı. Bizde ayakkabı tamirine zam yaparsak müşteriler nasıl gelecek. Zaten gariban insanlar ayakkabılarını tamire getiriyor. Eskiden ayakkabı tabanını 20 TL'ye alıyorduk 50 TL'ye değiştiriyorduk. Ama şimdi ise şu anda bir ayakkabı tabanı alımı 45 TL oldu. Ben Malatyalı esnaf olarak zam yapmadım müşterilerimize. Vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyorum. Bakalım zam yapmamaya ne kadar direneceğim" şeklinde konuştu. - MALATYA

YORUMLAR
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İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı 700 metre yükseklikteki dağda yürüyüş yaparken düşüp ayağını kırdı 700 metre yükseklikteki dağda yürüyüş yaparken düşüp ayağını kırdı

Mehmet Ceyhan, Malatya, Ceyhan, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayakkabı profesörü fiyat artışlarına inat zam yapmadı - Son Dakika


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