Ayakkabı sektörünün hedefi ihracat

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, geçen yılı yaklaşık 1 milyar dolar tutarında ihracatla kapattıklarını belirterek, "İhracat konusunda üreticilerimize destek veriyoruz ve ihracata yönelik üretiyoruz çünkü ihracat yapmayan üretici firmaların bu şartlarda, döviz bazında yaşamaları mümkün değil." dedi.

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan'ı ziyaret eden Aydan, gazetecilere, Türkiye'de federasyona bağlı 70 oda bulunduğunu, genel kurulları yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Aydan, ayakkabı sektörünün son dönemde ciddi sıkıntı yaşadığını dile getirerek, "Dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle sıkıntı yaşadık ama şu an sistem daha iyi gidiyor. 2021 yılını yaklaşık 1 milyar dolar ihracatla bitirdik. İhracat konusunda üreticilerimize federasyon olarak destek veriyoruz ve ihracata yönelik üretiyoruz çünkü ihracat yapmayan üretici firmaların bu şartlarda döviz bazında yaşamaları mümkün değil. Onun için onları ihracata yönlendiriyoruz." diye konuştu.

Aydan, nitelikli çalışan konusunda da sıkıntıları olduğunu, çözüm için Ticaret Bakanlığı ile projeler gerçekleştirdiklerini, kurslar açtıklarını belirtti.

Fuarların önemli olduğunu, ayakkabı üreticilerinin bu organizasyonlara katılması gerektiğini söyleyen Aydan, "Fuarlar sektörlerin önünü açmakla beraber, tanıtıma ve ihracat yapılmasına büyük katkı sağlıyor." dedi.