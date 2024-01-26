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Yağlık Ayçiçeği İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Başladı - Son Dakika
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Yağlık Ayçiçeği İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Başladı

Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen tarife kontenjanı, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanmaya başlandı. Ayçiçeği tohumunda 100 bin ton, ham ayçiçek yağında ise 250 bin ton ile sınırlı olmak kaydıyla tarife kontenjanı açıldı. Gümrük vergisi oranları da düşürüldü. Uygulama 15 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.

Yağlık Ayçiçeği İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Başladı
26.01.2024 - 01:06,
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Ticaret Bakanlığınca yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında belirlenen tarife kontenjanı uygulanmasının yürürlüğe girdiğine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve bu kararın, uygulama usul ve esasları hakkında tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı uygulanacak. Bu uygulamanın usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca yayımlanan tebliğde belli oldu. Tebliğe göre ayçiçeği tohumunda 100 bin ton, ham ayçiçek yağında ise 250 bin ton ile sınırlı olmak kaydıyla tarife kontenjanı açıldı. Yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 27 yerine yüzde 12 gümrük vergisi, ham ayçiçeği yağında ise yüzde 36 yerine yüzde 22 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Gümrük vergisi oranları yalnızca tarife kontenjanı miktarı için geçerli olacak.

Ticaret Bakanlığı uygulamaya ilişkin yazılı açıklama da yayımladı. Açıklamada "Bilindiği üzere, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi, piyasada arz ve talep şartları ile fiyat hareketlerinin doğru yönlendirilmesi amacıyla, Ticaret Bakanlığımızca ticaret politikalarının tüm araçları aktif olarak kullanılmaktadır. Ülkemizdeki arz ve talep dengesi şartları gözetilerek, üretici ve tüketici refahının birlikte değerlendirilmesi suretiyle gerekli aksiyonlar zamanında alınmaktadır. Bu çerçevede, hasat döneminde yüksek gümrük vergileri uygulanarak çiftçilerimize gerekli korumanın sağlandığı ayçiçeği tohumunda; yerli tohum arz miktarının ve ayçiçeği yağı tüketiminin artacağı öngörülen dönemlerde, ayrıca kuraklık gibi iklim şartları ve küresel üretimde meydana gelen değişiklikler de dikkate alınarak, ihtiyaç duyulan oranda ve çiftçilerimizi olumsuz etkilemeyecek ölçüde bir düzenlemenin yapılması ihtiyacı oluşmuştur" denildi.

2023 yılında yaşanan kuraklık şartlarına rağmen ayçiçeği tohumu ve ham yağ stokunun yeterli olduğunun belirtildiği açıklamada "Bu yapılan düzenleme ile, önümüzdeki yazın hasat dönemine kadar ayçiçeği piyasalarının sağlıklı işlemesinin devamını teminen gerekli aksiyon alınması amaçlanmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve ilgili sektör kuruluşları ile istişare yapılarak, çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve tüketicilerimizin ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek, geçici tedbir niteliğinde, ayçiçeği tohumunda 100 bin ton, ham ayçiçek yağında ise 250 bin ton ile sınırlı olmak kaydıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Yalnızca bu tarife kontenjanı miktarları için geçerli olacak şekilde, yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 27 yerine yüzde 12 gümrük vergisi, ham ayçiçeği yağında ise yüzde 36 yerine yüzde 22 oranında gümrük vergisi uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada gümrük vergisi ve tarife kontenjanı uygulamasının 15 Nisan 2024 tarihinde son bulacağı aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Ticaret Bakanlığı, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

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