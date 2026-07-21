Ayçiçeği Yağı İhracatı Yükseliyor - Son Dakika
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Ayçiçeği Yağı İhracatı Yükseliyor

Ayçiçeği Yağı İhracatı Yükseliyor
21.07.2026 11:13
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Türkiye'nin ayçiçeği yağı ihracatı, 2023'ün ilk yarısında yüzde 20,1 artışla 663 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçeği yağı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2026'nın ocak-haziran döneminde Türkiye'den 402 bin 895 ton ayçiçeği yağı ihraç edildi.

Sektör, söz konusu ihracattan 663 milyon 938 bin dolar gelir elde ederken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla dış satımını miktarda yüzde 8, değerde ise yüzde 20,1 artırdı.

Türkiye'nin ayçiçeği yağı ihracatında önemli paya sahip Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ise aynı dönemde 302 milyon 592 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Bölgenin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 artış gösterdi.

Cibuti zirvede

Bu dönemde Türkiye'den en fazla ayçiçeği yağı ihracatı, yüzde 26,6 artışla 219 milyon 732 bin dolarla Cibuti'ye yapıldı. Bu ülkeyi, yüzde 35,6 artışla 75 milyon 879 bin dolarlık ihracatla Sudan ve yüzde 26 artışla 55 milyon 801 bin dolarla Libya izledi.

TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, ayçiçeği yağı üretimi için gerekli ham madde tedariki açısından büyük önem taşıyan Karadeniz Havzası'nda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın oluşturduğu belirsizliklerin sürdüğünü belirtti.

Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle bazı tüketim gruplarında siparişlerin ertelendiği veya yavaşladığı bir dönemden geçildiğini ifade eden Uysallı, şöyle konuştu:

"Gıdaya erişim ve stok güvenliği söz konusu olduğunda ayçiçeği yağı ve makarna gibi temel ihtiyaçlara yönelik küresel talebin hız kesmediğini görüyoruz. Yakın coğrafyamızdaki hassas dengelerin ortasında, gıda arz güvenliğini sağlama misyonumuzla bu talebe yanıt vermek için çalışıyoruz. Yılın ilk yarısında 400 bin tonu aşan ayçiçeği yağı ihracatımız, üstlendiğimiz kritik tedarikçi rolünün en somut göstergesi oldu. Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere geniş ve zorlu bir coğrafyada en büyük pazar paylarına sahip olmamız, Türk gıda sanayinin kriz anlarındaki lojistik ve üretim esnekliğini bir kez daha tescil etti."

Ayçiçeği yağı üreticisi ve Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt da özellikle Gaziantep ihracatına önemli katma değer sağlayan ayçiçeği yağı sektörünün büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Cibuti, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ayçiçeği Yağı İhracatı Yükseliyor - Son Dakika

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