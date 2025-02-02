Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu İtalya\'nın Türkiye Büyükelçisi ile Görüştü

Ekonomi

İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi ve İzmir İtalya Konsolosu ile bir araya gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın sanayisinin gelişimine katkı sunmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Aydın sanayisine yönelik çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi, Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş ve Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü ile bir araya geldi. Aydın'ın sanayisini geliştirmeye yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunan Başkan Çerçioğlu, sanayicilerin ihracatlarını kolaylaştırmak adına da yapılacak protokoller hakkında bilgi aldı.

Aydın'ın tarımdan sanayiye kadar her alanda kalkınması adına çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Aydın'ımızın sanayisinin gelişimine katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN