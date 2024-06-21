Aydın'da İncir Üretimi ve İhracatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'da İncir Üretimi ve İhracatı Devam Ediyor

Aydın'da incir üretimi ve ihracatı aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 70 bin tonun üzerinde rekolte elde edilen Aydın'da, bu yıl da incir ilekleme ve üretim hazırlıkları sürüyor. 2023 yılı rekoltesinin geçen yıla göre artması bekleniyor. İncir üretimi Aydın'ın en önemli tarımsal ürünlerinden biri olup, ihracatıyla yaklaşık 300 milyon dolarlık gelir sağlanmaktadır. İlekleme çalışmalarının verimli geçmesiyle birlikte kaliteli incir elde edilmesi hedeflenmektedir. Türkiye, incir üretiminde dünya lideri konumunda olup, Aydın ise incir ağacı varlığıyla birinci sıradadır.

21.06.2024 14:49
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Yaklaşık 120 ülkeye ihracı gerçekleştirilen ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 70 bin tonun üzerinde rekoltenin gerçekleştiği Aydın'da bu yıl da incir ilekleme ve üretim hazırlıkları aralıksız devam ediyor.

Dünyanın en kaliteli kuru incirinin yetiştiği Aydın'da 2023 yılı rekoltesi yaklaşık 70 bin 174 ton olarak gerçekleşirken bu sezon da mevsim şartları uygun giderse rekoltenin bir miktar daha artması bekleniyor. Aydın'ın en önemli tarımsal ürünlerinin başında gelen ve ihracatı ile yaklaşık 300 milyon dolarlık gelir sağlanan incir üretiminde sezon hazırlıkları 'ilekleme' çalışmaları ile devam ediyor. Ovalarda sona eren ve yüksek rakımlı yerlerde de Temmuz ayı başlarına kadar sürmesi beklenen ilekleme çalışmalarının verimli geçmesi nedeniyle incir rekoltesinde de geçen yıla oranla artış beklendiği ifade edildi.

İlekleme çalışmaları sürüyor

Sezon başında 180 TL gibi rakamlarla satışa çıkartılan ileklerin son zamanlarda 100 TL'ye kadar düştüğü Nazilli ve çevresindeki ovalarda bulunan arazilerde ilekleme çalışmaları tamamlanırken yüksek rakımlı yerlerde ise aralıksız şekilde sürüyor. İncir üreticilerinden Necdet İzgü ve Şefik Koçoğlu, ilekleme çalışmaları hakkında verdikleri bilgilerde verimli bir sezon için ileklemenin kaliteli olması gerektiğini ifade ettiler. Necdet İzgü, "İncirin kaliteli olabilmesi için ileklerin de kaliteli olması gerekmektedir. Doğru ilekleme ve uygun iklim şartları ile her zaman kaliteli incir elde etmek mümkündür" dedi.

İleklemenin farklı şekillerde yapıldığını ifade eden Şefik Koçoğlu ise, "İleklemede erkek incirlerde yeterli miktardaki taşıyıcı sinekleri dişi incirlerle buluşturmak gerekiyor. Dölleme doğru oranda sağlandığında verim de kalite de artar" diye konuştu.

Üretim ve ihracatta dünya lideri

İncir üretiminde dünya birincisi olan Türkiye'de Aydın, incir ağacı varlığı ile birinci sırada yer alıyor. Dünya kuru incir üretiminde de Aydın, söz sahibi olmaya devam ediyor. Kuru İncir, Aydın'ın 2006 yılında ilk coğrafi işaret almış ürünü olurken aynı zamanda da 2017 yılında AB tescilli coğrafi işaretini alan ilk ürünü olma özelliği taşıyor. Kuru incirde rekolte 2022 yılında 70 bin ton, 2023 yılında da yaklaşık 70 bin 174 ton olarak gerçekleşti. Kuru incir üretiminin büyük bir kısmı ise en başta Almanya, Amerika, Fransa, Çin ve İtalya olmak üzere toplamda 120 ülkeye ihraç ediliyor. Üretim ve ihracatında dünya lideri olan Türkiye, geçen yıl ortalama 85 bin ton incir ihracatından 299 milyon dolarlık gelir sağladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aydın'da İncir Üretimi ve İhracatı Devam Ediyor - Son Dakika

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