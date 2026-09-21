Aydın\'da ipotekli konut satışları 10 yılda yüzde 61,8 azalarak 289\'a geriledi

Aydın'da 2016 ve 2026 yıllarının Ağustos ayı verileri karşılaştırıldığında konut satışları yüzde 29 azalırken iş yeri satışları yüzde 69 arttı, ipotekli konut satışlarında ise 10 yılda yüzde 62'ye yakın düşüş yaşandı.

Aydın'da gayrimenkul piyasasının 10 yıllık değişimi dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 ve 2026 yılı Ağustos ayı konut ve iş yeri satışı rakamlarına göre 2016 yılının Ağustos ayında kentte 3 bin 75 konut ve 223 iş yeri satılırken, 2026 yılının aynı ayında konut satışı 2 bin 174'e, iş yeri satışı ise 377'ye ulaştı. Verilere göre 10 yıllık süreçte konut satışları 901 adet azalarak yüzde 29,30 geriledi. Buna karşılık iş yeri satışlarında 154 adetlik artış yaşandı ve satışlar yüzde 69,05 yükseldi. Verilere göre konut piyasasında satış hacmi azalırken, iş yeri satışlarında dikkat çekici bir hareketlilik oluştuğu görüldü.

İlk el konut satışlarında dikkat çeken düşüş

Konut satışlarının niteliğine bakıldığında da 10 yıllık süreçte ilk el ve ikinci el satışlarındaki değişim dikkat çekti. 2016 yılı Ağustos ayında satılan 3 bin 75 konutun bin 332'si ilk el, bin 743'ü ise ikinci el olarak gerçekleşti. 2026 yılının Ağustos ayında ise toplam 2 bin 174 konutun 625'i ilk el, bin 549'u ikinci el olarak satıldı. Böylece ilk el konut satışları 707 adet azalarak yaklaşık yüzde 53 oranında gerilerken, ikinci el konut satışlarındaki düşüş yüzde 11 seviyesinde kaldı.

İş yeri satışlarında ise farklı bir tablo ortaya çıktı. 2016'da satılan 223 iş yerinin 119'u ilk el, 104'ü ikinci el olurken, 2026'da 377 iş yerinin 197'si ilk el, 180'i ikinci el olarak satıldı. Bu dönemde ilk el iş yeri satışları yaklaşık yüzde 66, ikinci el satışları ise yaklaşık yüzde 73 arttı.

İpotekli satışlarda 10 yılda sert düşüş

Satış şekillerine göre veriler incelendiğinde ise ipotekli satışların hem konut hem de iş yerlerinde önemli ölçüde gerilediği görüldü. 2016 yılı Ağustos ayında 2 bin 318 konut ipotek dışında kalan diğer satış yöntemleriyle, 757 konut ise ipotekli olarak satıldı. 2026 yılının Ağustos ayında ise diğer satışların sayısı bin 885 olurken, ipotekli konut satışları 289'da kaldı. Böylece ipotekli konut satışları 10 yılda yüzde 61,8 oranında azaldı. Toplam konut satışları içindeki ipotekli satışların payı da yaklaşık yüzde 24,6'dan yüzde 13,3'e geriledi.

İş yerlerinde de benzer bir değişim yaşandı. 2016'da 27 iş yeri ipotekli olarak satılırken, 2026'da bu sayı 10'a düştü. İpotekli iş yeri satışları yaklaşık yüzde 63 oranında azalırken, diğer yöntemlerle gerçekleştirilen iş yeri satışları 196'dan 367'ye yükseldi.