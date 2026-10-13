Aydın\'da kestane hasadı 15 gün gecikmeli başladı, üreticiler dolu nedeniyle endişeli

Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Aydın'da kestane hasadı başladı. Bu yıl sezonun yaklaşık 15 gün gecikmeli başladığı kentte, kış aylarında etkili olan dolu yağışının rekolteyi olumsuz etkilediği belirtildi.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Sarıçam Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ve Fatma Yılmaz çifti, bölgede kestane hasadına erken başlayan üreticiler arasında yer aldı. Sezon henüz tam olarak açılmadan erkenci kestane olarak bilinen Bursa cinsi kestaneleri toplamaya başlayan çift, zorlu arazi şartlarında mesai harcıyor.

"Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz"

Engebeli arazi ve kestanenin dikenli kabuğu nedeniyle hasadın oldukça zor olduğunu belirten Mehmet Yılmaz, kestane toplamanın yoğun emek gerektirdiğini söyledi. Çocukluğundan bu yana kestane üretimiyle uğraştığını belirten Fatma Yılmaz ise hasat sırasında çeşitli risklerle karşılaştıklarını ifade ederek, "Zorlu bir iş. Ancak geçim kaynağımız kestane üreticiliği olduğu için severek yapıyoruz. Ağaçtan düşme ve kozalak dikeninin göze batması gibi riskli durumlar oluyor. Ancak ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Kendimi bildim bileli bu işin içindeyiz. Kestanenin yetişmesi için aylarca çalışıyoruz ancak hasat 15 gün içinde tamamlanıyor. Bu yıl henüz sezon başlamadığı için yevmiye ve ürün fiyatları belli değil" dedi.

Üreticiler, bu yıl dolu yağışının etkisi ve sezonun gecikmesi nedeniyle rekolteyi endişeyle beklerken, ürün fiyatlarının da hasat döneminde netleşmesi bekleniyor.