Aydın'da kestane hasadı 15 gün gecikmeli başladı, üreticiler dolu nedeniyle endişeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da kestane hasadı 15 gün gecikmeli başladı, üreticiler dolu nedeniyle endişeli

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın\'da kestane hasadı 15 gün gecikmeli başladı, üreticiler dolu nedeniyle endişeli
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da kestane hasadı 15 gün gecikmeli başladı; kış aylarındaki dolu yağışının rekolteyi olumsuz etkilediği belirtildi. Üreticiler rekolteyi endişeyle beklerken, Köşk Sarıçam Mahallesi'nde Mehmet ve Fatma Yılmaz çifti erkenci Bursa cinsi kestaneleri zorlu şartlarda topluyor.

Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Aydın'da kestane hasadı başladı. Bu yıl sezonun yaklaşık 15 gün gecikmeli başladığı kentte, kış aylarında etkili olan dolu yağışının rekolteyi olumsuz etkilediği belirtildi.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Sarıçam Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ve Fatma Yılmaz çifti, bölgede kestane hasadına erken başlayan üreticiler arasında yer aldı. Sezon henüz tam olarak açılmadan erkenci kestane olarak bilinen Bursa cinsi kestaneleri toplamaya başlayan çift, zorlu arazi şartlarında mesai harcıyor.

"Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz"

Engebeli arazi ve kestanenin dikenli kabuğu nedeniyle hasadın oldukça zor olduğunu belirten Mehmet Yılmaz, kestane toplamanın yoğun emek gerektirdiğini söyledi. Çocukluğundan bu yana kestane üretimiyle uğraştığını belirten Fatma Yılmaz ise hasat sırasında çeşitli risklerle karşılaştıklarını ifade ederek, "Zorlu bir iş. Ancak geçim kaynağımız kestane üreticiliği olduğu için severek yapıyoruz. Ağaçtan düşme ve kozalak dikeninin göze batması gibi riskli durumlar oluyor. Ancak ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Kendimi bildim bileli bu işin içindeyiz. Kestanenin yetişmesi için aylarca çalışıyoruz ancak hasat 15 gün içinde tamamlanıyor. Bu yıl henüz sezon başlamadığı için yevmiye ve ürün fiyatları belli değil" dedi.

Üreticiler, bu yıl dolu yağışının etkisi ve sezonun gecikmesi nedeniyle rekolteyi endişeyle beklerken, ürün fiyatlarının da hasat döneminde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
Fatma YılmazSarıçamEkonomiAydınYaşamBursaKöşkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan’dan Netanyahu’nun sinsi Yemen planına ret Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı
Arda Güler’i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı Herkes Mourinho’yu konuşuyor Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan’a her türlü askeri destek verilmeli Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
13:36
Esenyurt’ta torbacı neneler şoku Polis kaydetti, çete yakalandı
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı
13:22
AK Parti harekete geçti 3 isme milyonluk tazminat davası
AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası
13:06
Raporlu ilaç kullananlara müjde Hastane çilesi bitiyor
Raporlu ilaç kullananlara müjde! Hastane çilesi bitiyor
12:55
Futbol tarihinde böylesi zor görülür Aynı anda 2 gol atıldı sonrası bomba
Futbol tarihinde böylesi zor görülür! Aynı anda 2 gol atıldı sonrası bomba
12:44
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
12:21
Son anketin sonucu çok konuşulur İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 13:54:28. #.0.2#
SON DAKİKA: Aydın'da kestane hasadı 15 gün gecikmeli başladı, üreticiler dolu nedeniyle endişeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei