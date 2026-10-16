Aydın'da konut satışı Eylül'de aylık yüzde 24,28 artarak 2 bin 702 oldu - Son Dakika
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Aydın'da konut satışı Eylül'de aylık yüzde 24,28 artarak 2 bin 702 oldu

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Aydın\'da konut satışı Eylül\'de aylık yüzde 24,28 artarak 2 bin 702 oldu
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TÜİK verilerine göre Aydın'da 2026 Eylül'de konut satışı Ağustos'a göre yüzde 24,28 artışla 2 bin 702 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde işyeri satışları yüzde 24 azalarak 286'ya indi, yabancılara ise 20 konut satıldı.

Konut satış rakamları belli olan Aydın'da 2026 Eylül ayında toplam 2 bin 702 konut satılırken, son bir ayda konut satışları yüzde 24 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayı konut ve işyeri satışı rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda Aydın'da 2026 Eylül ayında konut satış sayısı Ağustos ayına göre yüzde 24,28 artarak 2 bin 702 oldu. Aradan geçen bir ayda konut satışlarında artış yaşanırken, işyeri satışları da yüzde 24 oranında azalarak 286 oldu. Satış durumlarına bakıldığında ise 836 ev ilk el, bin 866 ev ikinci el, 108 işyeri ilk el, 178 işyeri de ikinci el olarak satıldı. Satış şekillerine bakıldığında ise konutta diğer satışlar 2 bin 390, ipotekli satışlar 312 oldu. İşyerinde de 277 diğer satış, 9 ipotekli satış olarak gerçekleşti.

2026 Eylül ayında yabancılara yapılan satışlar ise 20 konut olarak gerçekleşti. Eylül ayında konut satışının yapıldığı ülke vatandaşlarına bakıldığında ise 11 konut ile Birleşik Krallık ilk sırada yer aldı. Diğer ülkeler 3 konut ile Almanya, birer konut ile Hollanda, Avusturya, Fransa, Bulgaristan, İran, Kuveyt, Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiAğustosEylülAydınEmlakSon Dakika

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