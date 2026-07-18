Aydın'da Konut Satışları Yüzde 5 Arttı - Son Dakika
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Aydın'da Konut Satışları Yüzde 5 Arttı

Aydın\'da Konut Satışları Yüzde 5 Arttı
18.07.2026 09:59
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2026 Haziran'da Aydın'da 2 bin 185 konut satıldı, Ocak'tan bu yana satışlar yüzde 5 yükseldi.

Konut satış rakamları belli olan Aydın'da 2026 Haziran ayında toplam 2 bin 185 konut satılırken, Ocak ayından bu yana satışlar yüzde 5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Haziran ayı konut ve işyeri satışı rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda Aydın'da 2026 Haziran ayında konut satış sayısı Ocak ayına göre yüzde 5 artarak 2 bin 185 oldu. Aradan geçen altı ayda konut satışlarında artış yaşanırken, işyeri satışları da yüzde 1 oranında azalarak 236 oldu. Satış durumlarına bakıldığında ise 516 ev ilk el, bin 669 ev ikinci el, 67 işyeri ilk el, 169 işyeri de ikinci el olarak satıldı. Satış şekillerine bakıldığında ise konutta diğer satışlar bin 820, ipotekli satışlar 365 oldu. İşyerinde de 230 diğer satış, 6 ipotekli satış olarak gerçekleşti.

2026 Haziran ayında yabancılara yapılan satışlar ise 19 konut ve 2 işyeri oldu. Haziran ayında konut satışının yapıldığı ülke vatandaşlarına bakıldığında ise 4 konut ile İrlanda ilk sırada yer alırken, Haziran ayındaki tek işyeri satışı ise 2 işyeri ile Birleşik Krallık'a oldu. Diğer ülkeler üçer konut ile Almanya ve Birleşik Krallık, 2 konut ile Azerbaycan, birer konut ile Hollanda, İsviçre, Rusya Federasyonu, Özbekistan, Karadağ, Bermuda, İran ve Amerika Birleşik Devletleri oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Aydın, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da Konut Satışları Yüzde 5 Arttı - Son Dakika

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