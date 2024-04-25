Aydın'da Mart Ayında Araç Sayısı 584 Bin 831 Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'da Mart Ayında Araç Sayısı 584 Bin 831 Oldu

Aydın\'da Mart Ayında Araç Sayısı 584 Bin 831 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Aydın'da 2024 yılı Mart ayında toplam araç sayısı 584 bin 831'e ulaştı. Bu araçların içinde 217 bin 796 otomobil, 10 bin 636 minibüs, 2 bin 828 otobüs, 83 bin 791 kamyonet, 10 bin 375 kamyon, 199 bin 673 motosiklet, bin 240 özel amaçlı taşıt ve 58 bin 492 traktör bulunuyor. Aynı dönemde 12 bin 634 aracın devri gerçekleşti ve bunların 6 bin 934'ü otomobil, 184'ü minibüs, 55'i otobüs, 2 bin 117'si kamyonet, 153'ü kamyon, 2 bin 433'ü motosiklet, 26'sı özel amaçlı taşıt ve 732'si traktör oldu.

25.04.2024 14:28
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Aydın'da Mart ayında toplam araç sayısı 584 bin 831 oldu, 12 bin 634 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Mart ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2024 yılı Mart ayında araç sayısı, 217 bin 796 otomobil, 10 bin 636 minibüs, 2 bin 828 otobüs, 83 bin 791 kamyonet, 10 bin 375 kamyon, 199 bin 673 motosiklet, bin 240 özel amaçlı taşıt ve 58 bin 492 traktör olmak üzere toplam 584 bin 831 oldu.

Aydın'da 2024 Mart ayında toplamda 12 bin 634 aracın ise devri yapıldı. Bunların 6 bin 934'ü otomobil, 184'ü minibüs, 55'i otobüs, 2 bin 117'si kamyonet, 153'ü kamyon, 2 bin 433'ü motosiklet, 26'sı özel amaçlı taşıt ve 732'si traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aydın'da Mart Ayında Araç Sayısı 584 Bin 831 Oldu - Son Dakika

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