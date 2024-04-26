Aydın\'da Tarım ve Hayvancılık Üreticilerine Destek Ödemeleri Yapılacak

Ekonomi

Önemli tarım ve hayvancılık kentlerinden olan Aydın'da 14 bin 390 üreticiye buzağı, 12 bin 305 üreticiye de çiğ süt desteklemeleri ödenecek.

Konuyla ilgili Aydın İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2023 Yılı 1. Dönem buzağı desteklemesi kapsamında Aydın ilimizde 14.390 üreticiye 68.201 baş buzağı karşılığında 85 milyon 898 bin 637 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Ödemeler TC kimlik no; 0 olanlara 26 Nisan Cuma günü, 2-4 olanlara 3 Mayıs Cuma günü, 6-8 olanlara 10 Mayıs Cuma günü saat 18.00'den sonra Bakanlık tarafından Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacaktır. 2023 Yılı Ekim Kasım Aralık dönemi çiğ süt desteklemesi kapsamında da Aydın'da 12.305 üreticiye 142.953.063 litre karşılığında 56 milyon 662 bin 332 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Ödemeler TC kimlik no; 0,2 ve 4 olanlar 26 Nisan Cuma günü, 6 ve 8 olanlar 3 Mayıs cuma günü saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına yatırılacaktır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN