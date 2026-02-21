Büyükşehir\'in üreticilere yem desteği devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, destekleriyle üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Başkan Çerçioğlu, üreticilere yönelik yem hibesi uygulamasını sürdürüyor.

Üretimin sürekliliğini sağlamak, hayvancılığın gelişimine katkı sunmak ve kırsalda ekonomik canlılığı desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 5 ve altında büyükbaş hayvana sahip üreticilere sığır süt yemi ve sığır besi yemi desteği veriliyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından planlı şekilde sürdürülen dağıtımlar kapsamında yem hibesi bu kez Bozdoğan ilçesindeki üreticilere ulaştırıldı. Üreticiler, desteğin kendilerine büyük katkısı olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Başkan Çerçioğlu, üretimin ve üreticinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, kırsal mahallelerde hayvancılığın güçlenmesi için desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Mahallede yaşayan üreticiler adına Başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden Altıntaş Mahallesi Muhtarı Rıza Menderes, "Öncelikle mahallem adına Özlem Çerçioğlu başkanımıza çok teşekkürlerimi sunarım. Bu yemler bize gerçekten çok faydalı. Allah razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin, çok teşekkürlerimizi sunarız. Yem desteği çok güzel, çok önemli. Allah bir kere değil bin kere razı olsun. Özlem Başkanımız daima üreticilerimizin yanında" ifadelerini kullandı. - AYDIN