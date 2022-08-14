Aydın Esnaf Odası Başkanı Künkcü: "Zincir marketlerle mücadelemiz sürecek" - Son Dakika
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Aydın Esnaf Odası Başkanı Künkcü: "Zincir marketlerle mücadelemiz sürecek"

14.08.2022 23:03
Aydın Esnaf Odası Başkanı Künkcü: "Zincir marketlerle mücadelemiz sürecek"

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, "Zincir marketler ile mücadelemiz sürecek" dedi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, "Zincir marketler ile mücadelemiz sürecek" dedi.

Birlik başkanlarını ziyaretleri çerçevesinde Aydın'a gelen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ile bir araya geldi. AYESOB Başkanlığına seçilen Künkcü'yü tebrik eden Palandöken, başarılar diledi. Künkcü'nün her fırsatta yerel esnafa sahip çıkılmasına yönelik çağrılarını takdir ettiğini belirten Palandöken, başkanlık sürecinin "hayırlı olması" temennisinde bulundu. Perakende yasasının mutlaka çıkması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Uzun yıllardır başkanımız ile görüşmekteyiz. Kendisi bu dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar ve esnaf için hayata geçireceği projeler ile gönülleri kazanarak seçildi. Bizler de kendisinin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz. Başkanımızın her fırsatta ifade ettiği zincir marketlerle mücadele konusunda bizler de çalışıyoruz. Esnafımız zincir marketlerle rekabet nedeniyle zorlanıyor. Deniz mevsiminde deniz yatağı satıyor, bot satıyorlar. Kırtasiye mevsiminde de kırtasiye malzemesi satan dükkan ürün satamazken, bunlar ürün satıyor. Böyle gidince esnafın rekabet etme gücü olmaz. Bu fiyatları ve enflasyonu düşürmek de mümkün olmaz. Bu perakende yasası mutlaka çıkmalı. Yasa çıkmadığı sürece fiyatlarda indirim beklenmesi nafile olur" dedi.

"Yerel esnaflarımıza göz dikmiş durumda"

Palandöken'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken Künkcü ise, "Genel başkanımız gibi bizler de göreve geldiğimiz günden bu yana bir çalışma başlatarak zincir marketlere karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Neredeyse her köşe başında açılan bu zincir marketler; bakkal, manav, fırın, kırtasiyecilerimizin, kısacası yerel esnaflarımızın kazançlarına göz dikmiş durumda. Biz de bu durum karşısında hep söylüyoruz 'En doğru alışveriş, esnaftan alışveriş.' Tüm Aydınlı hemşerilerimizin bu mücadelemizde yanımızda olmalarını istiyoruz. Genel başkanımıza da verdiğimiz mücadeleye desteklerinden ve bizleri ziyaretlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Samimi sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Palandöken, İzmir ve Manisa'ya geçerek birlik başkanlıklarına ziyaretlerde bulundu. Palandöken'e ziyaretlerinde TESK Başkan Vekilleri Fevzi Apaydın ve Burhan Aksak, TESK Yönetim Kurulu Üyeleri Adlıhan Dere, Özcan Saraçoğlu, Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Safa Şen, Aydın Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birlik Başkanı Cengiz Üstün eşlik etti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Muhammet Ali, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın Esnaf Odası Başkanı Künkcü: 'Zincir marketlerle mücadelemiz sürecek' - Son Dakika

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