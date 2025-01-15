Aydın Esnafı Vergi Adaletsizliği ve Zincir Marketlere Dikkat Çekti - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın Esnafı Vergi Adaletsizliği ve Zincir Marketlere Dikkat Çekti

Aydın Esnafı Vergi Adaletsizliği ve Zincir Marketlere Dikkat Çekti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, esnafın sorunlarını dinlemek üzere Esnaf Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Toplantıda, vergi adaletsizliği, zincir marketlerin etkisi ve diğer talepler masaya yatırıldı.

15.01.2025 15:24  Güncelleme: 15:27
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe öncülüğündeki ekonomi takımı ile Aydın Esnaf Odaları Birliği'ne ziyaret edip esnafın sorunlarını dinledi. Birlik Başkanı Muhammet Ali Künkçü'nün liderliğinde yapılan toplantıya oda başkanları da yoğun ilgi gösterirken esnafın en büyük sorununun vergi adaletsizliği olduğu belirtildi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin toplantı salonunda gerçekleşen ziyaret ve görüşmenin açılışında konuşan Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkçü, heyete ve Aydın Büyük Şehir belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Aydın'ın en büyük sivil toplum örgütü olduklarını 82 oda ve 51 bine yakın esnaf ve sanatkarı kapsayan bir topluluk olarak taleplerini sıralayan Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkçü, en büyük sıkıntının vergi adaletsizliği olduğunu belirtti. Bunun yanında şehir merkezlerinde artık her sokak başında yer alan zincir marketlerin hem esnafı hem de ahilik geleneğini ve toplumu ayakta tutan değerleri zedelediğini kaydeden Başkan Künkçü, "Esnaf ve sanatkar olarak vergi adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasını, kent lokantalarının sınırılı olmasını, sosyete pazarı adı altında açılan pazarlarda düzenleme yapılmasını, ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin 'sarı otobüs' adı verilen otobüslerinin seferlerinde de sınırlama yapmasını istiyoruz" dedi.

Sırasıyla katılımcı oda başkanlarının tamamının sorunlar üzerine yaptığı konuşmalarda küçük esnaf ile anonim şirket olan büyük işletmelerin aynı kategoride değerlendirilmemesi, kira artışlarında düzenleme yapılması, İstanbul veya İzmir merkezdeki bir dükkandan alınan ruhsat bedeli ile Aydın'ın bir dağ köyündeki dükkandan alınan ruhsat bedelinin aynı olmaması, berberlik mesleğinde de çırak desteği getirilmesi, sosyete pazarı adı altındaki pazarların denetlenmesi ve rekabete aykırı kalitesiz mal satışının denetlenmesi ve Esnaf Bakanlığı kurulması talep edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın Esnafı Vergi Adaletsizliği ve Zincir Marketlere Dikkat Çekti - Son Dakika

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