Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Saf Irkların Devamlılığını Sağlamak İçin Önemli Bir Proje Yürütüyor

Ekonomi

Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) öncülüğünde saf ırkların devamlılığını sağlamak hedefiyle yürütülen proje, hayvancılık sektöründe önemli bir dönüm noktası oluştururken, hayvancılığa da can veriyor.

Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB), Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olan kaliteli damızlık sığır ihtiyacının çözüme kavuşturulması için harekete geçti. ADSYB'nin projesi ile Aydın, damızlık sığır yetiştiriciliğinde önemli bir dönemece tanıklık edecek. Ülke genelinde damızlık sığır ihtiyacının karşılanması zorlu bir süreç olarak bilinirken, Aydın'da bu sorunu çözmek adına önemli bir adım atıldı. ADSYB'nin önderliğinde, Bozdoğan ilçesinde başlatılan projenin başarısı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ek bütçe desteğiyle daha da genişleyerek 6 ilçede aktif olarak sürdürülüyor. Proje kapsamında, damızlık sığır yetiştiriciliğinde kaliteli dişi buzağı elde etmek için dişi spermanın kullanımı ön plana çıkarken, ilk etapta 34 işletmenin dahil olduğu proje, 86 işletmeye genişleyerek büyük bir ivme kazanmış durumda.

Saf ırkların devamlılığının sağlanması hedefiyle yürütülen projenin, uygulanmasında titizlikle hareket edilirken, ADSYB yetkilileri tarafından yapılan sperma uygulamaları ve ultrason muayeneleri, işletmelerin verimliliğini artırmak adına büyük önem taşıyor. Ayrıca, Kızgınlık Takip Sistemi'nin kullanımıyla da işletmelerdeki verimlilik sürekli olarak takip ediliyor ve iyileştirme adımları atılıyor.

Projenin başarısının, sadece damızlık sığır yetiştiriciliği açısından değil, aynı zamanda hayvancılık politikalarının şekillenmesinde de önemli bir rol oynaması hedeflenirken, elde edilen veriler, gelecekteki projelerin tasarımında da rehberlik ederek sektörün daha da gelişmesine katkı sağlayacak. Ayrıca Aydın'ın öncülüğünde hayata geçirilen önemli projenin, ülke genelinde bir model oluşturarak hayvancılığın gelişimine büyük katkı sağlayacağı da öngörülüyor.

"Proje, gelecek projelere ışık tutacak"

Proje ile ilgili Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nden yapılan açıklamada "Ülkemiz hayvancılık işletmelerinin en büyük sorunu, kaliteli damızlık sığır ihtiyacıdır. Bu sorunun temel sebebi ise damızlık sığır üretim problemidir. Yetiştiriciler olarak gerek Aydın'da gerekse ülke genelinde pek çok birlik tarafından yıllardır yapılan özverili çalışmalar sonucu elde edilen saf ırkların kaybolma tehlikesi karşısında Birliğimiz, bu hususta proje geliştirmiştir. Aydın'ın hayvancılık bakımından da oldukça avantajlı bir il ve Birlik olarak bu avantajın verimli kullanılması için çalışılmaktadır. Bu hedef doğrultusunda, Birliğimiz tarafından ilk olarak üye işletmelerimizde deneme çalışmaları başlatılmıştır. 2022 yılı Nisan ayında ilk olarak Birliğimiz üyesi 22 işletmeye 64 dişi sperma verilmiştir. Bu spermalar şimdiye kadar kızgınlık gösteren 28 sığırda uygulanmıştır. Bu spermaların uygulandığı hayvanlardan 25 tanesi gebedir ve 9 adet buzağı doğmuştur. Birliğimiz tarafından başlatılan bu deneme çalışmasının olumlu sonuçları sonrasında, Bozdoğan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile projenin daha kapsamlı olarak devam edebilmesi için görüşmeler yapılmıştır. 2022 yılı Ağustos ayında Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yürütücülüğünde, Aydın Valiliği YİKOB desteği ile Bozdoğan Kaymakamlığı, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ortaklığında 'Dişi Sperma Kullanımı ile Damızlık Sığır İşletmelerinin Sürdürülebilirliklerinin Sağlanması' projesi uygulanmaya başlanmıştır. Projeye ilk etapta, Bozdoğan ilçesi sınırlarındaki 21'i Hastalıktan Ari İşletme ile olmak üzere toplam 34 adet işletme dahil edilmiştir. Projenin bu başarısı neticesinde, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından ek bir bütçe sağlanmıştır ve 2022 yılının Aralık ayında projeye Çine, Efeler, Koçarlı, Yenipazar ve Nazilli ilçeleri eklenmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da desteği ile proje şu anda 6 ilçede aktif olarak uygulanmaya devam etmektedir ve proje kapsamındaki işletme sayısı 86'ya çıkmıştır. Önemli bir model oluşturup, ülke geneline yayarak hayvancılığın gelişimine katkı sağlaması beklentiler arasındadır. Proje sonucunda, elde edecek verilerin gelecek projelere ışık tutarak yeni hayvancılık politikalarının şekillenmesine katkı sağlayacaktır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN