Aydın Şoförler Odası\'ndan Başkan Çerçioğlu\'na Ziyaret ve Zam Talebi

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, şoför esnafından oluşan kalabalık bir heyetle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulunup, şoför esnafının sorun ve taleplerini dile getirdi. Bir yandan Özlem Çerçioğlu'na 'Hayırlı olsun' dileklerini sunan Başkan Özmeriç, diğer yandan da okullar açılmadan önce şoför esnafına verilecek zammın belirlenmesini talep etti.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da okulların 8 Eylül günü eğitim öğretime başlayacağını kaydeden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Şoförlük mesleği doğumdan ölüme, iş hayatından eğitime kadar hayatın her alanında insanlığa hizmet veren önemli bir sektör. Ancak son yasal değişikliklerle fiyat tarifeleri artık Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından değil belediyeler tarafından belirlenecek. Muhtemelen de büyükşehirlerde Belediye Meclisi tarafından belirlenecek. Nitekim Ankara, İzmir ve İstanbul'da yeni fiyat tarifeleri Büyükşehir Belediye Meclisleri tarafından belirlendi. Şimdi esnafımız okullar açılmadı önce fiyatların belirlenmesini sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü öğrenci velilerine yeni yılda nasıl fiyat verecekler bilmiyorlar. Fiyat belirlenmeden de sözleşme yapılamıyor" diyerek yeni dönem fiyat tarifesinin belirlenmesini talep ettiğini dile getirdi.

"Haksız rekabet oluşturmayacak şekilde yüzde 40-45 oranında zam bekliyoruz"

Şoför esnafının her geçen gün artan maliyetler karşısında yüzde 40-45 oranında zam beklediğini kaydeden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "Aydın'da Şubat ayından beri toplu taşıma araçlarına ve belediye otobüslerine fiyat tarifesi belirlenmesi bekleniyor. Bu zammın bu ayki Meclis toplantısında belirlenmesi için maliyetlerimizi göz önünde bulundurarak şoför esnasının taleplerini dile getirdik. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden beklentimiz servis araçları, minibüsler ve belediye araçlarının birbiri ile haksız rekabet oluşturmayacak şekilde günün şartlarına uygun olarak rakamları belirlemesidir. Bu kapsamda en az yüzde 45- 45 oranında zam bekliyoruz" dedi. - AYDIN