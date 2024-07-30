Aydın, Tropikal Meyve İhracatında 11 Milyon Dolarlık Başarıya Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın, Tropikal Meyve İhracatında 11 Milyon Dolarlık Başarıya Ulaştı

Aydın, Tropikal Meyve İhracatında 11 Milyon Dolarlık Başarıya Ulaştı

Aydın, pitaya ve diğer tropikal meyvelerin yetiştirildiği alanlarla birlikte 2024 yılında 11 milyon dolarlık ihracat yapan şehirler arasında yer aldı. Türkiye genelinde tropikal meyve ihracatı yüzde 12 artışla 11 milyon 793 bin dolarlık döviz geliri elde etti. Aydın, katma değeri yüksek ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor ve sene sonunda 25 milyon dolarlık ihracat hedefliyor.

30.07.2024 09:58
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Başlatılan projeler çerçevesinde ejder meyvesinden avokadoya kadar birçok tropikal meyve yetiştirme alanlarından biri haline gelen Aydın, 2024 yılında 11 milyon dolarlık ihracat yapan şehirler arasında yer aldı.

Aydın'da katma değeri yüksek ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken pitaya başta olmak üzere birçok tropikal meyvelerin yetiştirilmeye başlandığı Aydın, ihracat yapan şehirler arasında yerini aldı. Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) verilerine göre 2024 yılının ilk yarısında tropikal meyve ihracatı 11 milyon dolara ulaşırken, Aydın tropikal meyve ihracatına katkı sağlayarak ülkeye döviz getiren şehirlerden oldu.

Türkiye, 2024 yılının ilk yarısında aralarında ananas, avokado, mango, pitaya (ejder meyvesi), guavo armudu, mangost, kivi, çarkıfelek, karambola, yaban mersini, hindistan cevizi gibi ürünlerin de olduğu tropikal meyve ihracatından yüzde 12 artışla 11 milyon 793 bin dolarlık döviz geliri elde etti.

Türkiye'nin katma değer zincirini her geçen yıl büyüttüğünü söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak; "Özellikle son yıllarda tropikal meyve ihracatındaki yükselen grafiğimiz başarımızı net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye geneli tropikal meyve ihracatımız 2018 yılında 4 milyon dolarken 2023 yılında 23 milyon dolar seviyesine ulaştı. 2024 yılının ilk yarısında yüzde 12 artışla 11 milyon 793 bin dolarlık tropikal meyve ihracatı gerçekleştirdik. Yaklaşık 70 ülkeye ve bölgeye tropikal meyve ihraç ettik. Sene sonunda 25 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aydın, Tropikal Meyve İhracatında 11 Milyon Dolarlık Başarıya Ulaştı - Son Dakika

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