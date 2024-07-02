Aydınlı Kadınlar Sıcaklara Aldırmadan Biber Tarlalarında Çalışıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Aydınlı Kadınlar Sıcaklara Aldırmadan Biber Tarlalarında Çalışıyor

Aydınlı Kadınlar Sıcaklara Aldırmadan Biber Tarlalarında Çalışıyor

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da kadınlar, güneşin altında biber tarlalarında çapalama işlemlerine başlayarak sıcaklara aldırmadan çalışıyor. Yevmiye usulü çalışan kadınlar, ekmeğini kendi kazanıyor.

02.07.2024 10:26
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Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da kadınların biber mesaisi başlarken, güneşin altında tarlada çapalama yapan kadınları sıcaklar yıldırmıyor.

Önemli tarım kenti Aydın'da çiftçiler tarlalara inerken, kadınların da biber mesaisi başladı. Koçarlı'da biber tarlalarında çapalama işlemlerine başlayan kadınlar, bir yandan yabani otları temizliyor bir yandan da biberleri hasada hazırlıyor. Zaman zaman 45 dereceyi bulan sıcaklık Egeli kadınları yıldırmazken, yevmiye usulü çalışan Aydınlı kadınlar, güneşin altında ekmek paralarını kazanıyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlaya geldiklerini söyleyen 68 yaşındaki Nermin Çetin; "Biber çapalıyoruz. Yabani otları temizliyoruz. Biberlerin arasında ne kadar yabani ot varsa temizliyoruz. Zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Zor, kolay çalışıyoruz. İhtiyaç var. Sıcak da olsa ekmeğimizi kendimiz kazanıp yiyoruz" dedi.

Öğle sıcağına kalmadan bıraktıklarını ifade eden biber üreticisi Sadık Aslan; "Sabah serinlikte başlıyoruz. Sıcak günlerde saat 13.00'de bırakıyoruz. Sabah 06.00'da başlıyoruz. Saat 10.00'da yarım saat yemek molası veriyoruz. Bugün bitirdik yarın sabah bir daha gelip çapalamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Türkiye, Aydın, Kadın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydınlı Kadınlar Sıcaklara Aldırmadan Biber Tarlalarında Çalışıyor - Son Dakika

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