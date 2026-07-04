Ayvalık\'ın yöresel lezzetleri 7. Aromaterapi Festivali\'nde büyük ilgi gördü

S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Balıkesir'de düzenlenen 7. Aromaterapi Festivali'nde açtığı stantta kadın üreticilerin emekle hazırladığı yöresel ürünleri ziyaretçilerle buluşturdu. Festival boyunca Ayvalık'ın zengin mutfak kültürü ve yerel değerleri tanıtılırken, kooperatifin standı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Standı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler vevEdremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ziyaret etti.

Kadın emeğini görünür kılmayı ve yerel üretimi desteklemeyi amaçlayan kooperatif, festival süresince doğal ve yöresel ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Etkinlik, Ayvalık'ın üretim gücünü ve gastronomi zenginliğini daha geniş kitlelere ulaştırma açısından önemli bir buluşmaya dönüştü.

S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yetkilileri, yerel üretime ve kadın girişimciliğine verdikleri destek dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ahmet Akın'a teşekkür etti. Ayrıca festival boyunca standı ziyaret eden tüm misafirlere gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkürlerini ileten kooperatif yetkilileri, Ayvalık'ın yöresel lezzetlerini tanıtmaya, kadın üreticileri desteklemeye ve dayanışmayı büyütmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. - BALIKESİR