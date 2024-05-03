Ayvalık\'ta öğrenciler tarafından üretilen ahşap sürat teknesi İzmir\'de satışa sunuldu

Ekonomi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 24 lise öğrencisi ve öğretmenleri tarafından 6 aylık bir çalışmayla üretilen 7 metre boyundaki ahşap sürat teknesi, İzmir'de gerçekleştirilen tekne ekipmanları fuarında satışa sunuldu.

İzmir'de 2. Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı'nda dünyaca ünlü birçok firma, ürün ve teknolojilerini sergiliyor.

Fuara kendi ürettikleri sürat teknesiyle katılan Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yetkilileri de öğrencileriyle ürettikleri tekneyi satışa sundu.

Öğrenci ve öğretmenlerin çam ağacı kullanarak ürettiği teknenin içerisinde radar, balık bulucu, pusula, 2 kişilik kamara, seyyar tuvalet, duş alma aparatı ve 6 kişilik oturma alanı yer alıyor.

7 metre boyunda, 2 metre 70 santim eninde ve 2 bin 900 kilogram ağırlığındaki tekne, 35 mil hıza ulaşabiliyor. Okul müdürü Vedat Mazgal ve öğretmenlerin katıldığı fuarda, tekne 1 milyon 400 bin liraya satışa sunuldu.

"Okulun ilk sürat teknesi"

Okul müdürü Vedat Mazgal, AA muhabirine, okulda öğrenci ve öğretmenlerle ürettikleri tekneleri döner sermaye kapsamında sattıklarını ve gelirin de yüzde 70'ini öğrencilere dağıttıklarını söyledi.

Yaşayarak ve üreterek öğrenime odaklandıklarını aktaran Mazgal, "Bu kapsamda da bugün bu fuardayız. Teknemize aşırı bir ilgi var ve ürünümüz oldukça kaliteli. Şu anda burada fuarda bulunan tek ahşap sürat teknesi olarak da çok ilgi çekiyor. Tüm okullara örnek olma çabasını sergiliyoruz." dedi.

Mazgal, teknenin üretim aşamaları hakkında da şu bilgileri verdi:

"3 öğretmen arkadaşımız alanda uzman. Öğretmen arkadaşlarımız 11 ve 12. sınıflardan toplam 24 öğrencimizle çalışarak bu tekneyi ürettiler. Biz aslında kendi tasarımımız olan teknelerimizle piyasada var olduğumuzu göstermek istiyoruz. Tekneler yapıyoruz ama aynı zamanda tamirat da yapıyoruz. Ahşap tekneler de üretiyoruz. Şu an için 3 kompozit teknenin kalıplarını döktük. Ürettiğimiz ürünleri taşeronlara, diğer firmalara satıyoruz. Bu teknemiz de Türkiye'de okul tarafından üretilen ilk sürat teknesi ve yaklaşık 6 ay sürede tamamladık."

Öğrencileri usta ihtiyacının olduğu sektöre kazandırmayı amaçladıklarını dile getiren Mazgal, "Bizden mezun olan öğrencilerimiz hemen alanda çalışabilecek donanımına sahip. Yani bu anlamda da gerçekten çok özel bir okuluz. Toplamda 322 öğrencimiz var. Bunların 110'u gemi yapım alanında geri kalan da denizcilik alanında eğitim görüyor." diye konuştu.