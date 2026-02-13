Kuzey Ege Zeytinyağı Lisanslı Depoculukta tarihi adım: İlk imzalar atıldı

Dünyanın en iyi 3 zeytinyağından birine sahip Ayvalık'ta, Kuzey Ege Zeytinyağı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'nin kuruluşuna yönelik ilk imzalar, Ayvalık Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen törenle atıldı.

Zeytinyağı sektöründe kaliteyi bozan saklama şartlarının iyileştirilmesi, üreticinin, sanayicinin, tüccarın ve ihracatçının yıl boyunca ihtiyacını karşılayacak "Zeytinyağında lisanslı depoculuk" için önemli bir aşama kaydedildi. Dünyada ve Türkiye'de bir ilki temsil eden zeytinyağında lisanslı depoculuk, Balıkesir Valiliği Güney Marmara Kalkınma Ajansı Koordinatörlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteği ile hayat buluyor. Minimum 6 milyon dolar yatırım bedeliyle hayata geçecek Türkiye'de zeytinyağı sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralayan zeytinyağında lisanslı deponun şirketleşme süreci, ilgili mevzuat gereği Ticaret Bakanlığı onayının ardından resmiyet kazanıyor. 12 Şubat 2026 Perşembe günü Kuzey Ege Zeytinyağı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'nin kuruluşuna yönelik ilk imzalar, Ayvalık Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen törenle atıldı.

6 bin ton kapasite

Uzun süredir bölge gündeminde yer alan lisanslı depoculuk yatırımı, Ayvalık'ta Haziran 2025'te Ayvalık Ticaret Odası'na tahsis edilen yaklaşık 14 dönümlük alanda hayata geçiriliyor. Proje, 6 bin ton depolama kapasitesine sahip olacak şekilde planlandı. Teknik altyapısı ve depolama standartlarıyla zeytinyağının kalite ve güvenliğini esas alan tesis, bölgedeki üretim hacmi dikkate alınarak kurgulandı. Hayata geçirilmesi planlanan sistemle birlikte zeytinyağı, teknik ve hijyenik standartlara uygun şartlarda muhafaza edilecek; üreticiler ürünlerini hasat dönemindeki piyasa dalgalanmalarına bağlı kalmadan değerlendirme imkanı bulacak. Elektronik ürün senedi uygulaması sayesinde ürünün ticareti daha güvenli ve şeffaf bir zemine kavuşacak. Bu gelişmenin, Kuzey Ege zeytinyağının hem iç piyasada hem de ihracatta daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlaması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, "Lisanslı deponun en büyük avantajı, ürünün envanterini çıkarma şansı tanıması. Üretici malını bu depoya koyduğunda, ürünü sigortalanmış olacak. Saklama şartları uygun olacağı için ürün değerini kaybetmeyecek. Bu depo tüm süreci regüle edecek" dedi.

Güçlü ortaklık yapısı

İmza törenine; Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası, Balıkesir Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret Borsası, Bergama Ticaret Odası, Menemen Ticaret Odası, Edremit Ticaret Odası, Edremit Ticaret Borsası, Burhaniye Ticaret Odası, Erdek Ticaret Odası, Karacabey Ticaret Borsası, Susurluk Ticaret Odası, Susurluk Ticaret Borsası, Bandırma Ticaret Odası, Bandırma Ticaret Borsası ve Ayvalık Ticaret Odası temsilcileri ile birlikte Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Havva Taylan, Ayvalık Tarım İlçe Müdürü Volkan Oral, Ayvalık Ticaret Sicil Müdürlüğü yetkilileri Tolgahan Özgüner ve Gizem Uğral Kota ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı temsilcileri katıldı.

Toplam 16 oda ve borsanın ortaklığıyla şekillenen yapı, sektörel dayanışmanın güçlü bir örneği olarak değerlendiriliyor. Proje süreci, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hazırlanan fizibilite çalışmasıyla teknik bir zemine kavuştu. Fizibilite kapsamında yapılan saha çalışmaları ve paydaş görüşmeleri, yatırımın bölgesel ihtiyaçlara dayandığını ortaya koydu. Süreç boyunca oda ve borsaların kurumsal sahiplenmesi ile Ajansın teknik destek ve koordinasyon katkısı birlikte ilerledi. Gelinen aşama, bu iş birliğinin somut çıktısı olarak görülüyor.

Yatırım konusu 2026 yılı yerel kalkınma hamlesi kapsamında

Zeytinyağı lisanslı depoculuk yatırımı konusu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Balıkesir ili için belirlenen öncelikli yatırım alanları arasında yer aldı. Bu gelişme, bölgede planlanan zeytinyağı lisanslı depo yatırımlarının hayata geçirilmesine önemli bir imkan ve politika zemini oluşturuyor. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı çerçevesinde 2026 yılı için söz konusu yatırım başlığının ilan edilmesi, projenin kamu politikalarıyla uyumlu bir çerçevede değerlendirilmesini sağlarken programın finansman, teşvik ve uygulama süreçleri açısından da bölgeye yeni fırsatlar sunması bekleniyor. Şirket kuruluş sürecinin Ticaret Bakanlığı onayıyla tamamlanmasının ardından yatırımın uygulama aşamasına geçilmesi planlanıyor. Bu adımın, Kuzey Ege'de zeytinyağı ticaretinde yeni bir kurumsal altyapı oluşturması ve sektörde uzun yıllar referans gösterilecek bir model ortaya koyması öngörülüyor. - BALIKESİR