Ayvalık Ticaret Odası seçimlerinde 9 meslek komitesinde oy verme başladı - Son Dakika
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Ayvalık Ticaret Odası seçimlerinde 9 meslek komitesinde oy verme başladı

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Ayvalık Ticaret Odası seçimlerinde 9 meslek komitesinde oy verme başladı
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Ayvalık Ticaret Odasının yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyelerini belirleyecek seçimlerde oy verme işlemi saat 10.00'da başladı. 9 meslek komitesinde 17.00'ye kadar sürecek oylamada Beyaz Liste'de Ali Uçar, Mavi Liste'de Halil Aykut yarışıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Ticaret Odası'nın (ATO) yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyelerinin belirleneceği seçimlerde oy verme işlemi başladı.

Sabah saat 10.00'da başlayan oy verme işleminin saat 17.00'ye kadar devam edeceği öğrenildi.

Ayvalık iş dünyasının yakından takip ettiği seçimlerde, mevcut Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar, Beyaz Liste ile yarışırken, genç iş insanı Halil Aykut ise Mavi Liste ile seçimlere katılıyor.

Oldukça çekişmeli geçmesi beklenen seçimlerde, 9 meslek komitesinde gerçekleştirilecek oylamalar sonucunda oda meclisi ve meslek komitelerinin üyeleri belirlenecek. Seçim sürecinin sonraki aşamasında ise yeni yönetim kurulu ve Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı seçilecek.

Sarı liste de seçim yarışına katıldı

Öte yandan, seçimlerden bir gün önce adaylıklarını kamuoyuna duyuran bağımsız Sarı Liste de seçimlerin dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu. Kuyumcu, emlakçı ve sigortacıların yer aldığı 2. Meslek Komitesi'nde Mehmet Beşir Eminoğlu öncülüğünde oluşturulan Sarı Liste, Beyaz ve Mavi listelere karşı bağımsız olarak yarışıyor.

Ayvalık iş dünyasının yeni dönem temsilcilerinin belirleneceği seçimlerde, sandıkların kapanmasının ardından yapılacak oy sayımıyla birlikte 9 meslek komitesindeki sonuçların netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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