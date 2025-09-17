Azerbaycan ile Ekonomik Bütünleşme Vurgusu

Azerbaycan ekonomik ilişkilerinde biz entegrasyon yani bütünleşme hedefliyoruz. Azerbaycan'daki Türkiye sevgisi bambaşka onu bizzat hissettim, şahitlik ettim" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Azerbaycan İş adamları ve Sanayiciler Birliği'nin (TÜİB) Ankara'da düzenlediği 'Köprü Azerbaycan- Türkiye Ekonomik İlişkileri Gala Gecesi'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, "Şimdi burada köprü ifadesini görünce dedim ki 'köprüler gelip geçilen yerler', Türkiye- Azerbaycan ekonomik ilişkilerinde biz entegrasyon yani bütünleşme hedefliyoruz. 2 devlet tek millet olan Türk halkı ve Azerbaycan halkı kardeşten de öte yakınlık içinde. Azerbaycan'daki Türkiye sevgisi bambaşka onu bizzat hissettim, şahitlik ettim. Ne mutlu adeta 2 ülke insanları kendi ülkelerinde bir başka vilayete gidiyormuşçasına çok rahat gidiyorlar. Uçuşlar çok sık. Mesafeler kısa, süreler kısa ve can Azerbaycan Dağlık Karabağ'ı da 32 yıllık işgalden kurtardı. Topraklarının tamamını özgürleştirmiş oldu. Şimdi orada çok büyük bir yatırım ve yeniden imar faaliyeti var" dedi.

'AZERBAYCAN ÖNEMLİ BİR STRATEJİK GEÇİŞ NOKTASI'

Türkiye'nin özellikle enerji alanında Azerbaycan'dan kaynak ithalatı yaptığına değinen Bakan Bolat, "Sanayi ürünlerinde ve hizmetlerde de Azerbaycan'a destek oluyoruz. ve Orta Asya'ya, Uzak Doğu'ya açılırken Azerbaycan bizim için çok önemli bir stratejik geçiş noktası. Zengezur Koridoru'nun da açılmasıyla yakında Türk dünyasının coğrafik olarak da birbirleriyle bütünleşmesi ve ekonomik ilişkilerinin gelişmesi, Uzak Doğu'dan başlayarak Avrupa'ya uzanan orta koridorun hareketlenip transit ticaretin güçlenmesi mümkün olacak" diye konuştu.