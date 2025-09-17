Azerbaycan ile Ekonomik Bütünleşme Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Azerbaycan ile Ekonomik Bütünleşme Vurgusu

Azerbaycan ile Ekonomik Bütünleşme Vurgusu
17.09.2025 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, Azerbaycan ile ekonomik entegrasyon hedeflediklerini belirtti.

Azerbaycan ekonomik ilişkilerinde biz entegrasyon yani bütünleşme hedefliyoruz. Azerbaycan'daki Türkiye sevgisi bambaşka onu bizzat hissettim, şahitlik ettim" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Azerbaycan İş adamları ve Sanayiciler Birliği'nin (TÜİB) Ankara'da düzenlediği 'Köprü Azerbaycan- Türkiye Ekonomik İlişkileri Gala Gecesi'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, "Şimdi burada köprü ifadesini görünce dedim ki 'köprüler gelip geçilen yerler', Türkiye- Azerbaycan ekonomik ilişkilerinde biz entegrasyon yani bütünleşme hedefliyoruz. 2 devlet tek millet olan Türk halkı ve Azerbaycan halkı kardeşten de öte yakınlık içinde. Azerbaycan'daki Türkiye sevgisi bambaşka onu bizzat hissettim, şahitlik ettim. Ne mutlu adeta 2 ülke insanları kendi ülkelerinde bir başka vilayete gidiyormuşçasına çok rahat gidiyorlar. Uçuşlar çok sık. Mesafeler kısa, süreler kısa ve can Azerbaycan Dağlık Karabağ'ı da 32 yıllık işgalden kurtardı. Topraklarının tamamını özgürleştirmiş oldu. Şimdi orada çok büyük bir yatırım ve yeniden imar faaliyeti var" dedi.

'AZERBAYCAN ÖNEMLİ BİR STRATEJİK GEÇİŞ NOKTASI'

Türkiye'nin özellikle enerji alanında Azerbaycan'dan kaynak ithalatı yaptığına değinen Bakan Bolat, "Sanayi ürünlerinde ve hizmetlerde de Azerbaycan'a destek oluyoruz. ve Orta Asya'ya, Uzak Doğu'ya açılırken Azerbaycan bizim için çok önemli bir stratejik geçiş noktası. Zengezur Koridoru'nun da açılmasıyla yakında Türk dünyasının coğrafik olarak da birbirleriyle bütünleşmesi ve ekonomik ilişkilerinin gelişmesi, Uzak Doğu'dan başlayarak Avrupa'ya uzanan orta koridorun hareketlenip transit ticaretin güçlenmesi mümkün olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Azerbaycan, Ömer Bolat, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Azerbaycan ile Ekonomik Bütünleşme Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

15:07
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
15:03
Türk futbolu fokut fokur kaynıyor TFF’den Fenerbahçe’nin “Hesap zamanı“ sözlerine jet yanıt
Türk futbolu fokut fokur kaynıyor! TFF'den Fenerbahçe'nin "Hesap zamanı" sözlerine jet yanıt
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:15:47. #7.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan ile Ekonomik Bütünleşme Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.