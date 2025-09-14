Aziziye Belediye Başkanı Projeleri Yerinde İnceledi

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay'la ilçede devam eden proje ve devam eden çalışmaları yerinde gördüklerini söyledi.

"Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay'la birlikte Aziziye ilçemizde oldukça keyifli bir yatırım turu yaptık" diyerek söze başlayan Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, yaptığı paylaşımda "Önce Ilıca'mızda başladığımız kentsel dönüşüm sahasını gezdik. Büyük bir hızla devam eden konut inşaatlarımızı yerinde gördük, projelerimizi birlikte inceledik. Kıymetli Kaymakamımızla çıktığımız saha gezimizin bir sonraki durağı ise, yeni asfalt plentimiz oldu. İlçemizin asfalt ihtiyacını ziyadesiyle gidermek için kullanacağımız tesis hakkında Saygıdeğer Kaymakamımıza bilgiler aktardık, görüşlerini aldık. Bizim bir tek muradımız var; o da güzel Aziziye'mize yepyeni güzellikler katmak ve ilçemize mührümüzü eser siyasetiyle vurmak. Bunu da el birliği ve gönül birlikteliğiyle hep beraber başaracağız inşallah! Desteğini her zaman yanıbaşımızda hissettiğimiz ve halka hizmet inancıyla aynı dili konuşup, aynı ortak paydada buluştuğumuz Aziziye'mizin Kıymetli Kaymakamı Sn. Muhammet Tugay'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM