B-Reçete Sistemi Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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B-Reçete Sistemi Bilgilendirme Toplantısı

B-Reçete Sistemi Bilgilendirme Toplantısı
19.06.2026 13:01
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Antalya'da B-Reçete Sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 2026'da uygulanacak.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde, Antalya Ticaret Borsası ev sahipliğinde tarım sektörüne yönelik "B-Reçete (Bitki Reçetesi) Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde, Antalya Ticaret Borsası ev sahipliğinde tarım sektörüne yönelik "B-Reçete (Bitki Reçetesi) Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya, Antalya Ticaret Borsası Başkan Vekili Halil Bülbül, Yönetim Kurulu Üyesi Ragıp Gök, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, ATB üyeleri ve tarım sektörü temsilcileri katıldı. Toplantıda, 1 Temmuz 2026 tarihinde ülke genelinde uygulamaya alınacak B-Reçete Sistemi hakkında sektör temsilcilerine bilgi verildi.

Mağduriyet yaşanmasın

ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, Antalya Ticaret Borsası olarak tarım sektörünü yakından ilgilendiren gelişmeleri ve mevzuat düzenlemelerini takip ettiklerini belirterek, gıda güvenliği konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini söyledi. Bülbül, 1 Temmuz'dan itibaren 81 ilde uygulanacak B-Reçete Sistemi'nin bitkisel üretimde güvenli üretim ve güvenilir gıda arzı açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Antalya'nın tarımın merkezi konumunda olduğunu kaydeden Bülbül, "Üyelerimizin ve sektör temsilcilerimizin yeni sisteme hızlı adapte olabilmesi, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması amacıyla bu bilgilendirme toplantısını düzenledik. Bu konuda iş birliği yaptığımız Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" dedi.

"Kalıntıya karşı önlem"

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, Antalya Ticaret Borsası ile tarımın birçok alanında ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bitkisel üretimde kullanılan bitki koruma ürünlerinin satışı, depolanması ve kullanımına ilişkin yeni bir düzenleme hayata geçirildiğini kaydeden Erkal, "Pilot uygulama dört ilde başladı. 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren B-Reçete Sistemi tüm Türkiye'de yürürlüğe girecek" dedi. Sistemin pestisitlerin hatalı ve gereğinden fazla kullanımını önlemek amacıyla oluşturulduğu söyleyen Erkal, "Dijital altyapı sayesinde bitki koruma ürünlerinin kullanımı daha etkin şekilde takip edilirken, izlenebilirliğin güçlendirilmesi ve güvenilir gıda üretiminin desteklenmesi hedefleniyor" diye konuştu.

"İlaç satışı dijital ortamda takip edilecek"

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Dr. Safinaz Arslan, B-Reçete Sistemi ile ilgili sunum yaptı. Arslan, sistemin temel amacının bitki koruma ürünlerinin kontrollü kullanımını sağlamak ve izlenebilirliği artırmak olduğunu vurguladı. Sistemin dijital altyapı üzerine kurulduğunu ifade eden Arslan, üreticilerin kayıtlı arazilerine ve ürün desenlerine göre ihtiyaç duydukları miktarda bitki koruma ürünü satın alabileceklerini söyledi.Arslan, "Sistem, E-Reçete, E-Üretici Kayıt Defteri, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi ve KOBÜKS ile entegre çalışacak" dedi.

Antibiyotik benzetmesi

Bazı etken maddelerin reçeteye tabi olacağını belirten Arslan, "Nasıl ki doktor reçetesi olmadan antibiyotik kullanılamıyorsa, belirli bitki koruma ürünleri de yetkili kişiler tarafından düzenlenecek reçeteler doğrultusunda kullanılabilecek. Üreticilere alan ve üretim miktarı kadar ürün satışı yapılacak" dedi. Sistem sayesinde bitki koruma ürünlerinin kim tarafından satın alındığı, hangi üretim alanında kullanıldığı ve ürünün tedarik zinciri boyunca hangi aşamalardan geçtiğinin dijital ortamda izlenebileceğini kaydeden Arslan, kontrollü satış ve etkin denetimin sağlanacağını vurguladı. Toplantıda, sektör temsilcilerinin soruları da yanıtlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Antalya, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi B-Reçete Sistemi Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

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