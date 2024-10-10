Babadağ Belediye Başkanı Kumral, İzmir Ev Tekstili Fuarı\'nda Denizlili Firmaları Destekledi

Ekonomi

İzmir'de devam eden Fashion Home İzmir Ev Tekstili Fuarında Denizlili tekstilcileri yalnız bırakmayan Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, "Şehrimiz ve ilçemizin adını tüm dünyaya duyuran iş insanlarımızı yürekten kutluyoruz" dedi.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Fashion Home İzmir Ev Tekstili Fuarına katılan Denizlili tekstilcileri yalnız bırakmadı.

Fuara katılan 55 Denizlili firmasının stantlarını tek tek ziyaret eden Başkan Kumral, Denizli'nin ev tekstili sektöründe büyük potansiyele sahip olduğuna işaret etti. Fuarların tanıtımdaki önemine vurgu yapan Başkan Kumral, "Denizli'den 55 firma ile Fashion Home İzmir Ev Tekstili Fuarı'ndayız. Ev tekstili sektöründeki öncü firmalarla Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki alıcıları buluşturarak sektöre yön verme hedefiyle yola çıkan Fashion Home İzmir Ev Tekstili Fuarı'na katıldık. Şehrimizin ve ilçemizin adını tüm dünyaya duyuran iş insanlarımızı yürekten kutluyor, gerçekleştirilen fuarın hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ