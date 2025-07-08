Babuktu Sanayi Sitesi'nin Altyapı Sorunları İçin Çözüm Toplantısı! - Son Dakika
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Ekonomi

Babuktu Sanayi Sitesi'nin Altyapı Sorunları İçin Çözüm Toplantısı!

Babuktu Sanayi Sitesi\'nin Altyapı Sorunları İçin Çözüm Toplantısı!
08.07.2025 15:47  Güncelleme: 15:49
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DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, Babuktu Sanayi Sitesi'nde altyapı eksiklikleri ve çevresel sorunlar için esnaflarla bir araya gelerek çözüm önerileri geliştirdi. Kurulacak komisyonla yerel yönetimlerle koordinasyon sağlanacak.

DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, Babuktu Sanayi Sitesi'nde yaşanan altyapı ve çevre sorunlarını yerinde inceleyerek, bölge esnafıyla çözüm odaklı istişarelerde bulundu.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhitleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şubesi Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Kadircan Esen, Babuktu Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren imalatçılar ve müteahhitlerle bir araya gelerek bölgenin altyapı ve açık kanal sorunlarını yerinde inceledi. Toplantıda, esnafın karşı karşıya kaldığı çevresel ve yapısal problemler görüşülerek çözüm için adımlar atıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, bölgede uzun süredir devam eden altyapı eksiklikleri ve açık kanal problemi gündeme alınırken, DSİ ve belediyelerle koordinasyon sağlamak amacıyla Babuktu Esnafını temsil edecek bir komisyon kurulmasına karar verildi. Yatırım programında yer alan ve ihale süreci beklenen dere ıslahı projesinin de bu komisyon tarafından takip edilmesi kararlaştırıldı.

Kadircan Esen: "21. yüzyıla yakışmayan bir görüntü"

Toplantıda konuşan DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, sanayi sitesinde yaşanan sorunların yalnızca bölge esnafını değil, tüm Malatya'yı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. Esen, "Buradaki mevcut görüntü ne yazık ki 21. yüzyıla yakışmıyor. Üstyapı olarak modern bir görünüm olsa da altyapıda çok ciddi gerilikler var. Esnafımızla birlikte istişare ederek bir heyet kurduk ve bu heyet ilgili kurumlarla görüşmelere başlayacak" dedi.

"Hedefimiz modern bir ticaret alanı oluşturmak"

Malatya'nın ticaret yapısına vurgu yapan Esen, "Her ne kadar biz inşaat müteahhitleri federasyonu olsak da, şehrin ekonomisi ve ticaret yapısı bizim için çok kıymetli. Burada hem tedarikçi üyelerimiz hem de müteahhit üyelerimiz faaliyet gösteriyor. Bu bölgeyi daha modern ve yaşanabilir hale getirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Hızlı sonuç için takipteyiz"

Esen, belediyeler ve DSİ nezdinde Babuktu ile ilgili çalışmalar olduğunu, bu projelerin hızlandırılması ve tamamlanması adına hem dernek olarak hem de oluşturulacak komisyonla süreci yakından takip edeceklerini belirterek, "Ticari merkez konumundaki bu bölgeyi Malatya'ya yakışır hale getirerek katkı sağlamak istiyoruz. Misafirperverliklerinden dolayı tüm esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kurulacak komisyonun ilk etapta DSİ ve belediyelerle resmi temaslara başlayacağı bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

malatya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Babuktu Sanayi Sitesi'nin Altyapı Sorunları İçin Çözüm Toplantısı! - Son Dakika

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