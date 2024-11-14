Bafra'da Çeltik Alımları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bafra'da Çeltik Alımları Devam Ediyor

TMO, Bafra'da çeltik alımını sürdürüyor; 30 bin ton alım yapıldı, toplamda 50 bin ton bekleniyor.

14.11.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından üreticilerden çeltik alımı sürdürülüyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda bu yıl 151 bin dekar alanda çeltik ekimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Çeltiğin ekiminin mayıs ayının 20'lerinden başlayıp haziran ayının 15'lerine kadar yapıldığını belirten Tosuner, "Eylül ayının 25'inde ilk hasadımızı yaptık. Çeltik hasadı Bafra Ovası'nda tamamen bitmiş durumda." dedi.

TMO'nun ekim ayının ilk haftasında alıma başladığına işaret eden Tosuner, "Bafra Ovası'nda 2 bin 585 çeltik üreticisi var. Alımlar devam ediyor. Çeltik alımları aralık sonuna kadar devam edecek. Alaçam, Bafra, Yakakent ve 19 Mayıs ilçelerinde bu sezon 30 bin ton alım yapıldığı bizlere bildirildi." ifadelerini kullandı.

Tosuner, TMO'nun bugünlerde bin tonun üzerinde alım yaptığına dikkati çekerek, "Toplam 50 bin tonun üzerine alım yapılmasını bekliyoruz. Çiftçiler rutubet ile randıma dikkat etsin. Rutubet oranı 15'ten yukarı olmasın, 50 randımanın altında da devlet alım yapmıyor." diye konuştu.

Karpuzlu Mahallesi'nde çeltik üreticiliği yapan Ali Gün ise hasadı ekim ayında tamamladığını dile getirerek, "Ürünümü TMO'ya teslim etmeye getirdim. Ofis, Allah razı olsun bizlerin yüzünü kara çıkarmadı, malımızı aldı, verdikleri fiyatlardan memnunuz. Kilosunu 24,5 liraya verdim." dedi.

Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Toprak Mahsulleri Ofisi, Yerel Haberler, Bafra Ovası, Ekonomi, Aralık, Çeltik, samsun, Güncel, Tarım, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bafra'da Çeltik Alımları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
16:20 Icardi gözaltına mı alındı Arjantin basını ’’Yasal işlem başlatıldı’’ deyip video yayınladı Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını ''Yasal işlem başlatıldı'' deyip video yayınladı
14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
02:29 Bakanlığın kayyum atadığı Mardin’de ’10 gün sürecek’ dikkat çeken karar Bakanlığın kayyum atadığı Mardin'de '10 gün sürecek' dikkat çeken karar
01:57 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için ’Kabul edilemez’ dedi AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için 'Kabul edilemez' dedi
01:08 Ankara’nın ardından İBB’nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı
00:55 Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı
23:59 Ankara’da bir polis memuru eşini tabancayla öldürüp canına kıymak istedi Ankara'da bir polis memuru eşini tabancayla öldürüp canına kıymak istedi
23:34 Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
23:18 Cemil Tugay, MHP Grubuna ’Öcalan’ Sorusunu Yöneltti Cemil Tugay, MHP Grubuna 'Öcalan' Sorusunu Yöneltti
23:15 Galatasaray, Icardi’nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak Galatasaray, Icardi'nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak
23:08 Mansur Yavaş’tan Bakan Işıkhan’a ’haciz’ yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır
22:14 Bakan Işıkhan’dan borcunu ödemeyen belediyelere ’Haciz’ uyarısı Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 17:37:01. #1.13#
SON DAKİKA: Bafra'da Çeltik Alımları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.