Bafra\'da Geleneksel Çeltik Ekim Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Türkiye'nin en verimli tarım alanlarından Bafra Ovası'nda bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Geleneksel Çeltik Ekim Günü" yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan yetkililer, bölgenin çeltik üretiminde ülke genelinde Edirne'den sonra ikinci sırada yer aldığına dikkat çekti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam'ın da katılımıyla düzenlenen etkinlikte 2024 yılı üretim rakamları da paylaşıldı. Bafra'da geçen yıl 151 bin 520 dekar alanda 118 bin 337 ton çeltik üretimi gerçekleştirildiği bildirildi. 2025 yılı çeltik ruhsat başvurularının sürdüğü belirtilirken, şu ana kadar 49 kırsal mahalleden bin 614 çiftçinin 101 bin dekar alanda çeltik ekimi için müracaat ettiği kaydedildi.

"Samsun, Türkiye üretiminin yüzde 15'ini karşılıyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'un Türkiye genelindeki 1 milyon dekar çeltik ekim alanının 222 bin dekarına sahip olduğunu, bu alanda 173 bin tonluk üretimle ülke toplamının yüzde 15'ini karşıladığını belirtti. Sağlam, "Bunun yüzde 80'i sadece Bafra Ovası'ndan geliyor" dedi.

Tohum üretim tesisi müjdesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise Bafra Ovası'nın 1950'li yıllardan itibaren Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, "Bugün Bafra, Türkiye'de çeltik üretiminde ikinci sırada. Bölgede 11 pirinç fabrikası bulunuyor. Ancak daha kaliteli, daha nitelikli ürünlerle mutfaklara ulaşmasını sağlayacak yatırımlar yapmamız şart. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman hazırız" diye konuştu.

Tohum konusunda yaşanan sıkıntılara da dikkat çeken Başkan Doğan, "Her yıl yaklaşık 150 milyon TL dışarıdan tohuma para veriliyor. Tahıl Üreticileri Birliği ve DOKAP ile hazırladığımız projeyle 25 milyon liralık bir çeltik tohumu tesisi Bafra'ya kazandırılacak. Bu sayede çiftçi artık kendi tohumunu kendi çeltiğinden üretecek. Alaçam, Yakakent, 19 Mayıs ve Bafra artık dışa bağımlı olmayacak" şeklinde konuştu.

Bafra'daki sebze hali sorunu

Bafra'daki sebze hali sorununa da değinen Doğan, yaş sebze ve kışlık sebze üretiminde Bafra'nın önemli bir merkez olduğunu hatırlattı. Türbe Mahallesi'ndeki yargı sürecinin neticelenmesini beklediklerini belirten Doğan, "Devam edeceksek orada edeceğiz, yoksa yeni yer belirlememiz lazım. Üretici birliklerinden istirhamım, bir araya gelerek en uygun yeri kararlaştıralım. Biz parasını ayırdık, yatırıma hazırız. Top sizde, bizi yönlendirin, sebze halini kuralım" ifadelerini kullandı.

Mersin-Samsun hızlı tren hattı

Mersin-Samsun hızlı tren hattının tamamlanmasıyla bölgenin ihracat potansiyelinin artacağına dikkat çeken Doğan, "Bafra, ürettiğini direkt dış pazara ulaştıran, liman avantajını kullanan stratejik bir merkez olacak" açıklamasında bulundu.

"Üretim sadece ekmek değil, kaynakları verimli kullanmak da şart"

Vali Orhan Tavlı da tarımın stratejik önemine dikkat çekerek, çiftçilerin Türkiye ekonomisine ve gıda güvenliğine en büyük katkıyı sağlayan kesim olduğunu belirtti. Vali Tavlı, üretimde verimlilik ve doğal kaynakların korunmasının da en az üretim kadar önemli olduğunu kaydederek, "Tarım, ekonomimize en büyük desteği sağlayan sektörlerden biri haline gelmiştir. Devletimizin sağladığı önemli destekler ve kararlı politikalar sayesinde çiftçilerimiz, vatan toprağını alın teriyle işleyerek hem gıda güvenliğini hem de kalkınmayı sağlayan en önemli aktörlerdir" dedi.

Tarımsal üretimin sadece ekim, sulama ve hasattan ibaret olmadığını ifade eden Tavlı, şunları söyledi:

"Yaptığımız tüm faaliyetleri doğaya ve suya zarar vermeden, en ekonomik ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirmeliyiz. Bu bilinçle hareket etmek zorundayız."

Etkinlikte protokol üyeleri çeltik tarlasına tohum atarken, dronla çeltik ekimi de yapıldı. Programın sonunda misafirlere Bafra pirinciyle hazırlanan pilav ikram edildi. - SAMSUN