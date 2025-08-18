Bafra Ovası'nda Kadın Tarım İşçilerinin Mücadelesi - Son Dakika
Ekonomi

Bafra Ovası'nda Kadın Tarım İşçilerinin Mücadelesi

Bafra Ovası'nda Kadın Tarım İşçilerinin Mücadelesi
18.08.2025 15:06
Bafra Ovası'nda kadın tarım işçileri, sıcak altında zorlu şartlar altında alın teriyle çalışıyor.

Samsun Bafra Ovası'nın bereketi sadece verimli topraklardan değil, o toprağı işleyen alın terinden geliyor. Sıcak altında çalışan kadın tarım işçileri, yüzlerce kilometre yol kat ederek ekmek parasını topraktan kazanıyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Bafra Ovası'nda üretim kadar emeğin de önemi büyük. Ovada tarım sezonu tüm hızıyla devam ederken, tarlalarda sadece ürün değil emek de yeşeriyor. Bafra ilçesinde Koşu Mahallesi'nde tarım işçileri, farklı şehirlerden ve ülkelerden gelerek aynı toprakta, tarlalarda alın teri döküyor. Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçiler, Suriye'den Türkiye'ye gelenler, Yakakent ilçesinin mahallerinden kadın işçiler kavurucu sıcağın altında aynı tarlada yan yana çalışıyor. Kimi işinden memnun olduğunu söylerken, kimi de zor şartlarda ayakta kalmaya çalıştığını dile getirdi. Her sabah gün doğmadan yola çıkan işçiler, akşamın karanlığına kadar toprakla iç içe yaşıyor.

"Üniversiteye gidebilmek için çalışıyorum"

18 yaşındaki bir tarım işçisi üniversiteye gitmek için tarım işinde çalıştığını söyledi. Bir başka kadın işçi Hülya Gök ise yaşadıkları zorlukları şu şekilde ifade etti: "Biz bu işi yapıyoruz ama kıymetimiz bilinmiyor. Sabah 04.00'te kalkıyoruz, tarladan akşam 18.00'de çıkıyoruz. Eve gidene kadar akşam 21.30-22.00 oluyor. O yüzden emeğimizin karşılığını biraz daha fazla almak isteriz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Bafra Ovası'nda Kadın Tarım İşçilerinin Mücadelesi

14:09
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
14:10
Memurlar sokağa indi Çalışma Bakanlığı’nın önüne ekmek bıraktılar
Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
