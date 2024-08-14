Bafra Ovası'nda Silajlık Mısır Hasadı Yapılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bafra Ovası'nda Silajlık Mısır Hasadı Yapılıyor

Bafra Ovası'nda 80 bin dekar alanda üretimi gerçekleştirilen silajlık mısırın hasadı yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Bafra Ovası'nın önemini vurgulayarak, silajlık mısır üretiminde artış olduğunu belirtti.

14.08.2024 17:16
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Bafra Ovası'nda 80 bin dekar alanda üretimi gerçekleştirilen silajlık mısırın hasadı yapılıyor.

Bafra ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde hasat etkinliği gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, basın mensuplarına, Bafra Ovası'nın Karadeniz Bölgesi'nin en önemli ovası olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin verdiği hibe destekleriyle 2024 yılında silajlık mısır üretiminde yüzde 90'lık bir artış sağlandığına dikkati çeken Sağlam, "Bafra'da 668 bin 570 dekar alan tarım arazisi bulunuyor. Bu alanın yüzde 50'si sulanabilir durumda. Bafra'da 2023 yılında yaklaşık 200 bin dekarlık yem bitkisi alanının 75 bin dekarlık kısmını silajlık mısır oluşturuyor. 2024 yılında ise 80 bin dekar arazide silajlık mısır üretimi gerçekleşeceği tahmin ediliyor." dedi.

Sağlam, hayvancılığın en büyük girdi maliyetlerinin başında yemin geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yem bitkisi hayvancılıkta girdi maliyetlerinin yüzde 70'ini karşılamakta. Samsun genelinde 345 bin büyükbaş hayvanımız mevcut. 250 bin adet de küçükbaş hayvanımız mevcut. Bunların toplam kaba yem ihtiyacına baktığımızda 1 milyon 230 bin ton bir ekilişe ihtiyacımız var. Biz bu yem bitkisi ekilişinde silajlık mısır, fiğ, yem bezelyesi tamamına baktığımızda 988 bin ton gibi bir üretimimiz mevcut Samsun genelinde. 162 bin dekar alan da mera alanlarımız var. Bu meraların da 73 bin dekarı ıslah edilmiş ve halen 15 bin dekara yakın ıslah edilmeye devam edilmektedir. Bununla beraber fındık altlarında, bitki sap atıklarının da tamamında yem bitkisi ihtiyacını karşılıyoruz."

Karadeniz Bölgesi'nde 2023'te 20 bin ton silajlık mısırın diğer illere satışının yapıldığını anlatan Sağlam, "Sadece yem olarak Samsun'un ihtiyacını değil, bölgenin kaba yem ihtiyacını da karşılıyoruz. 2023 yılı içerisinde 600 bin dekar alanda bir yem bitkisi ekilişimiz var. Bunun destek miktarına baktığımızda 201 bin ton. 201 bin dekarına destek verebiliyoruz. O da yaklaşık 14 milyon 800 bin liradır, 2023 rakamları için bir destek verdik." diye konuştu.

Yem bitkilerinin hayvancılığın devam etmesi için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Yem bitkisi olarak da hayvancılık yapılan yerlerde mutlak surette kaba yeme ihtiyacımız var. Olmadığı zaman fabrikalara çalışırız. Türkiye'de adi fiğ üretiminde kesinlikle birinciyiz. Yine fiğ tohumu üretiminde de Türkiye'de yerimiz var. Yem bezelyesinde de ikinci konuma yükseldik. Yani silajlık mısırda her ne kadar 8 ile 11 arasında değişiyorsa da Türkiye'deki sıralamamız ama kötü bir sırada değiliz. Hayvancılığımıza yeterli bir durumdayız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bafra Ovası'nda Silajlık Mısır Hasadı Yapılıyor - Son Dakika

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