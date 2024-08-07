Bağcılar Belediyesi, OECD İnovasyon Çağrısı'nda kabul aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bağcılar Belediyesi, OECD İnovasyon Çağrısı'nda kabul aldı

Bağcılar Belediyesi, OECD İnovasyon Çağrısı\'nda kabul aldı

Bağcılar Belediyesi, 'İnteraktif Proje Etkinlik Karnesi (İPEK)' ve 'Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli (HKYM)' projeleriyle 2023 OECD İnovasyon Çağrısı'nda kabul almaya hak kazandı. Projeler, İtalya'da sergilenecek.

07.08.2024 12:46
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Bağcılar Belediyesi, 2023 OECD İnovasyon Çağrısı'nda sunduğu 'İnteraktif Proje Etkinlik Karnesi (İPEK)' ve 'Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli (HKYM)' projeleriyle kabul almaya hak kazanarak OECD'nin Kamu Sektörü İnovasyon Gözlemevi (OPSI) platformunda yayımlanmaya değer bulundu.

Bağcılar Belediyesi, kamu sektörünün tüm alanlarına açık olan ve projelerin tanıtıldığı 2023 yılı OECD İnovasyon çağrısına, 'Algoritmik Karar Sistemleri' başlığı altında sunduğu İnteraktif Proje Etkinlik Karnesi (İPEK) ve Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli (HKYM) uygulamaları ile katılım sağladı. Yapılan değerlendirme sonucu, başvuru başarılı bulunarak Kamu Sektörü İnovasyon Gözlemevi (OPSI) platformunda yayımlanmaya hak kazandı.

ETKİN ÇÖZÜMLER SUNMAYI AMAÇLIYORUZ

Projelerin değer görmesinden dolayı gurur duyduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yaptığımız bu tür çalışmalarla kamu hizmetlerinde yenilikçi yöntemler ile yönetişimi ve hizmetin kalitesini artırmak ayrıca vatandaşlarımıza daha etkin çözümler sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

PROJELER, İTALYA'DA SERGİLENECEK

Belediyenin iki projesi, İtalya'nın Milano kentinde 21-22 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 2'nci OECD Küresel Güven İnşa ve Demokrasiyi Güçlendirme Forumu'nda sergilenecek.

Kaynak: DHA

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