Bağışıklık İçin Güçlü Besinler

Ekonomi

Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Semahat Burcu Sel, bağışıklık sistemini güçlendiren besinleri sıraladı.

Medicana Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, yeterli miktarda sebze, meyve, tam tahıllar, protein ve sağlıklı yağlar içeren dengeli bir diyetin bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Enerji alımının karşılanması için enerji yoğunluğu yüksek olan protein, posa, vitamin ve minerallerden zengin bir beslenme uygulanmalı. Su tüketimi, kayıplar nedeniyle günlük minimum 1,5-3 litre civarında olmalı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyetisyen Semahat Burcu Sel, C vitamini, çinko ve antioksidan içeren besinlerin bolca tüketilmesi gerektiğini belirterek, yeterli ve kaliteli bir uykunun bağışıklık sistemini desteklediğini aktardı.

Yetişkinlerin genellikle 7-9 saat uykuya ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Sel, "Orta düzeyde düzenli egzersiz, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini artırır. Stres ise bağışıklık sistemini zayıflatabilmektedir. Yoga, nefes egzersizleri veya hobilerle stresi yönetmek bağışıklık sistemini korur. Su, vücudun detoksifikasyon süreçlerini destekler ve bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

Her insanın 1,5-3 litre aralığında su tüketmesi gerektiğini kaydeden Sel, elleri sık sık yıkamanın hastalıklara yol açabilecek mikroplardan korunmaya yardımcı olacağı bilgisini paylaştı.

Bağışıklığı güçlendirmek için destek sağlayacak bazı besin ve bitkiler hakkında bilgi veren Sel, bunlardan birinin de zencefil olduğunu aktardı.

Solunum yollarını açıcı, sindirimi düzenleyici, toksin atıcı, gaz söktürücü ve antiseptik özellikleri bulunduğunun altını çizen Sel, zencefilin çorbalarda, taze olarak sebze yemeklerinde ve salatalarda kullanılabileceğini bildirdi.

Omega-3 yağ asitlerinin de önemine değinen Sel, bağışıklık, beyin ve sinir sistemi, psikoloji, kalp damar sağlığı için olmazsa olmaz bir besin ögesi olduğunu, balık mevsiminin başlaması ile haftada 2 gün balık tüketilebilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Çiğ fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumların da magnezyum, E vitamini, Omega-3, çinko içeriği sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurgulayan Sel, diğer bitki ve besinleri şöyle sıraladı:

"Oolong çayının antioksidan etkisi çok daha fazladır çünkü siyah çay ve yeşil çayın birleşimidir. Rooibus çayının da antioksidan oranı yüksektir ve çocuklar için güvenle kullanılabilir. Ekinezya, üst solunum yolu enfeksiyonlarından koruyucu ve tedavide yardımcıdır. Bağışıklık sisteminin etkinliğini destekler. Son yayınlanan çalışmalara göre ekinezya ürünleri, hem soğuk algınlığına yol açan uçuk virüslerini öldürmekte hem de virüslerin yol açtığı iltihap etkenlerinin miktarını kontrol ederek boğaz ve akciğerlerdeki iltihabın yol açtığı hasarı engellemektedir.

Beta-glukan, hem bağırsak sağlığı hem bağışıklık için kuvvetli etkiler gösterir. Yulaf ve ekmek mayasında bulunur. Yulaf kolesterol ve kan basıncını düşürür, glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekeri için de uygun bir karbonhidrattır. Kahvaltıda, ara öğünlerde veya kurabiyelerde kullanılabilir. Ginseng, yorgunluk, bitkinlik gibi durumlarda vücut direncini arttırır, bağışıklık sistemini destekler, bağışıklık sistemini düzenler. Şeker hastası olmayan kişilerde yemek sonrası kullanıldığında kan şekerinin yükselmesini önler. Kan sulandırıcı, kan basıncını ve kan şekerini düzenleyici, sinir sistemini dengeleyici etkileri bilimsel olarak ortaya konulmuştur."