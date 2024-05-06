Bahar Alerjisi Belirtileri ve Korunma Yolları

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Medicana Sağlık Grubu İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Abdullah Sığanık, burun akıntısı, gözlerde yaşarma ve kızarıklık gibi bahar alerjisi belirtilerinin soğuk algınlığıyla benzerlik gösterdiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada, baharın gelmesiyle soğuk algınlığı ve alerjik hastalık geçirenlerin sayısında artış yaşandığı, iki hastalığın belirtilerindeki benzerlikler nedeniyle birbirine karıştırıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Sığanık, alerjik bünyeye sahip kişiler havada yayılan ağaç, çiçek ve çimenlerin oluşturduğu polenlerin, soğuk algınlığına benzer belirtilerle hastalık tablosu oluşturabildiğini ifade etti.

Bahar alerjisinde polenlerin vücuda girerek bazı maddelerin salgılanmasına neden olduğunu kaydeden Sığanık, bunun sonucunda göz ve burun zarlarındaki kılcal damarların genişleyerek dokuların şişmesine yol açtığına işaret etti.

"Bahar dönemlerinde rahatsızlık yaşayan kişiler alerji testi yaptırmalı"

Bahar alerjisinde belirtileri en aza indirmenin bazı yolları olduğunun altını çizen Sığanık, şu açıklamalarda bulundu:

"Hapşırma nöbetleri, sulu burun akıntısı, göz ve burunda kaşıntı, sinüslerde baskı, yüzde ağrı, gözaltının şişmesi, koku ve tat duyularında azalma, yorgunluk, uyku bozukluğu, damakta kaşıntı, öksürük, burun tıkanıklığı, bahar alerjisi belirtilerindendir. Öncelikle bahar dönemlerinde rahatsızlık yaşayan kişiler alerji testi yaptırmalı. Bahar alerjisinden korunmak için hangi polenin alerji yaptığının bilinmesi gerekir. Bunun yanında polenlerin yoğun olduğu sabah saatlerinde, kuru ve rüzgarlı havalarda zorunlu değilse dışarı çıkılmaması korunma yollarından biridir. Özellikle polen mevsiminde spor için kapalı alanların tercih edilmesi, dışarıya çıkılırken siperli şapka kullanılması fayda sağlayacaktır."

Sığanık, soğuk algınlığına benzer belirtilerin yaklaşık 10 gün içerisinde geçtiğini, bahar alerjisinin ise daha uzun sürdüğünü kaydetti.

Polenlerin arttığı dönemde bahar alerjisinden korunma yollarından da bahseden Sığanık, şu tavsiyelerde bulundu:

"Göz nezlesi olanlar için varsa güneş gözlüğü faydalı olabilir. Eve gelindiğinde giysiler mutlaka değiştirilmeli, duş alınmalı ve bol suyla yüz yıkanmalı. Uzun kollu elbise ve pantolon giyilmeli. Çamaşırlar açık hava yerine evde kurutulmalı. Polenlerin yoğun olduğu saatlerde kapı, pencere açılmamalı. Düzenli doktor kontrolüne gidilmeli. Rüzgarlı havalarda dışarıda bulunulmamalı, çimenli ortamlarda durulmamalı. Sigara içilmemeli. Maske kullanılmalı."