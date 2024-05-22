Bahar Aylarında Göz Alerjileri Daha Yaygın

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Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Sevil Karaman, alerjik konjonktivit olarak da adlandırılan göz alerjilerinin bahar aylarında daha yaygın olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sevil Karaman, baharla havada uçuşan polenlerin özellikle alerjik bünyeleri hasta ettiğini, mevsimsel alerjik konjonktivitin en yaygın göz alerjisi olduğunu kaydetti.

Havadaki bitki polenlerinin türüne bağlı olarak ilkbahar, yaz veya sonbahar aylarında bir çok kişinin bu alerji türünün semptomlarını yaşadığını aktaran Karaman,

"Alerjik konjonktivit olarak da adlandırılan göz alerjileri bahar aylarında daha yaygın. Göz alerjilerinde, vücudun bağışıklık sistemi polen, toz akarları veya evcil hayvan tüyleri gibi zararsız maddelere aşırı tepki veriyor. Bu aşırı duyarlı tepki, gözlerde iltihaplanma ve tahrişe yol açan bir kimyasal olan histamin salınımına neden olur." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Karaman, göz alerjilerinin yaygın belirtileri arasında kaşıntılı, sulu ve kırmızı gözler, şişmiş göz kapakları, yanma veya batma hissinin gözlemlendiğini belirtti.

Bazı durumlarda, bireylerin bulanık görme veya ışığa karşı artan hassasiyet yaşayabileceğini vurgulayan Karaman, bu semptomların günlük aktiviteleri aksatıcı olabileceğini, odaklanmayı veya açık havanın tadını çıkarmayı zorlaştırabileceğini aktardı.

Karaman, polenden tamamen kaçınmanın mümkün olmadığını ifade ederek, maruziyeti en aza indirmek ve semptomları hafifletmek için atılabilecek adımları şu şekilde sıraladı:

"Polen sayımlarını izleyin yerel polen seviyeleri hakkında bilgi sahibi olun ve açık hava etkinliklerini buna göre planlayın. Polen sayıları sabahları ve sıcak, kuru ve rüzgarlı günlerde en yüksek olma eğilimindedir. Dışarıda maruz kalmayı sınırlayın. Polen seviyeleri yüksek olduğunda, mümkün olduğunca içeride kalmaya çalışın ve polenlerin evinize veya arabanıza girmesini önlemek için pencereleri kapalı tutun.

Göz damlası kullanın, antihistaminikler veya mast hücre stabilizatörleri içeren reçetesiz satılan göz damlaları kaşıntı, kızarıklık ve sulanmayı hafifletmeye yardımcı olabilir. İlaç tedavisini düşünün, göz damlaları yeterli rahatlama sağlamıyorsa, oral antihistaminikler veya kortikosteroid göz damlaları gibi reçeteli ilaç seçenekleri hakkında sağlık uzmanınıza danışın. İyi hijyen uygulayın, birikmiş olabilecek polenleri temizlemek için ellerinizi ve yüzünüzü düzenli olarak yıkayın ve gözlerinize dokunmaktan veya ovalamaktan kaçının."