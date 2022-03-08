BAİB Taşkent ve Dubai'de - Son Dakika

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), bölge ihracatını her sektörde daha da geliştirmek ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde etkinliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapı sektörüne yönelik Özbekistan'a, gıda sektörüne yönelikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne ticaret heyeti düzenlenerek, yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirildi. Özbekistan'ın Taşkent, BAE'nin de Dubai kentinde Antalya, Burdur ve Isparta illeri için büyük önem taşıyan iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

"Ciddi iş görüşmeleri"

Özbekistan'ın Taşkent şehrinde yurt dışı pazarlama faaliyetleri gerçekleştiren Batı Akdeniz Yapı Kümesi, 32 Özbek firması ile 39 görüşme gerçekleştirdi. BAİB'i temsilen heyette yer alan BAİB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tekin, "Özbekistan, proje bazlı bir ülke. Proje bazlı çalışan firmalarımız için potansiyel barındırıyor. Zaten proje bazlı firmalarımız ciddi iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen 39 iş görüşmesinin 16'sı olumlu sonuçlandı. Batı Akdenizli firmalarımızla Özbekistan'da faaliyet yürüten Türk firmaları arasında ciddi görüşmeler oldu. BAİB olarak gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetin bölgemiz adına ticarete dönüşeceğini öngörüyorum" dedi. Özbekistan programında BAİB Denetim Kurulu Üyesi Yusuf Akgül ile TİM Delegesi Osman Yılanlıoğlu da yer aldı.

"16 firmamız ile Dubai'ye gittik"

BAİB'in geride kalan haftada yurt dışı pazarlama heyeti gerçekleştirdiği bir diğer nokta da Dubai oldu. Batı Akdeniz Gıda Kümesi çerçevesinde yaş meyve sebze, süt ve süt ürünleri ve reçel sektörlerinde faaliyet yürüten ihracatçılar, Dubai'de yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirdi. BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, BAİB Yönetim Kurulu Üyeleri Cüneyt Doğan ve Cahit Özer de gıda kümesi heyetine eşlik etti. BAİB Başkanı Çavuşoğlu, "16 firmamız ile Dubai'ye gittik. Süpermarket zincirleri ile gıda distribütörlerinden oluşan 30'un üzerinde firma ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin sonucunda iş bağlantıları olacağını ümit ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA