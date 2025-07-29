Bakan Bayraktar AA Editör Masası'na Konuk Olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

Bakan Bayraktar, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası'nda enerji gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Bayraktar'a, Türkiye'nin doğal gaz merkezi olma hedefi kapsamında Karadeniz'de yürütülen arama ve sondaj faaliyetlerine yönelik çalışmalar, uluslararası enerji işbirlikleri ile yenilenebilir enerji teknolojilerine ilişkin gelişmeler ve enerji gündemindeki birçok soru yöneltilecek.

Alparslan Bayraktar'ın açıklamaları, AA'nın "www.aa.com.tr" internet sitesinden yayımlanacak, @anadoluajansi, @AACanli, AA Ekonomi Finans (@aa_finans) X hesaplarından anlık takip edilebilecek.