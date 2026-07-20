Bakan Bayraktar, Minik Güreşçilere Destek Verdi - Son Dakika
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Bakan Bayraktar, Minik Güreşçilere Destek Verdi

20.07.2026 21:19
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonasına iştirak ederek minik güreşçilerin müsabakalarını seyretti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonasına iştirak ederek minik güreşçilerin müsabakalarını seyretti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Ankara Spor Salonunda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonasına iştirak etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ile birlikte minik güreşçilerin müsabakalarını izleyen Bayraktar, müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Burada kısa bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, "Sonuna kadar Türk güreşinin ve sporcuların yanındayız, inşallah bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. İnşallah sizlerin içerisinden Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları; nice Taha'lar, nice Avrupa şampiyonluğunda, dünya şampiyonluğunda rekorlar kırmış Rıza pehlivanlar çıkacak. İyi sporcular çıkacak, ahlaklı sporcular çıkacak. Onun için biz gençlerimizin yanındayız, çocuklarımızın yanındayız. Desteğimiz sonuna kadar arkanızda." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, salondaki vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti.

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bayraktar, Minik Güreşçilere Destek Verdi - Son Dakika

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