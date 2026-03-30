Bakan Bayraktar'dan "Uluslararası Sıfır Atık Günü" mesajı Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgede yaşanan savaş ışığında enerjiyi daha verimli kullanmanın ve atığı döngüsel ekonomiye kazandırmanın daha önemli hale geldiğini bildirdi.

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de Sıfır Atık Hareketi olarak başlatılan ve 14 Aralık 2022'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından Türkiye'nin sunduğu karar tasarısının kabul edilmesiyle ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Bölgede yaşanan jeopolitik gerilimin artık bir savaşa dönüştüğünü vurgulayan Bayraktar, "2017'de Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı bu inisiyatif, artık küresel bir markaya dönüşmüş durumda ama bugün daha da anlamlı bir hale geliyor çünkü dünya büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gerilim, artık bir savaşa dönmüş durumda ve şu anda enerji kaynaklarına erişimle alakalı çok önemli sıkıntılar dünyamızı bekliyor, bölgeyi bekliyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda enerjimizi daha verimli kullanmak ve atığı döngüsel ekonomiye katabilmek çok daha anlamlı ve önemli hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

300 tesis atıktan enerji üretimine katkı sağlıyor

Bakan Bayraktar, enerjinin verimli kullanılması ve atıkların geri kazandırılması gerektiğine dikkati çekerek, "Türkiye'de bugün yaklaşık 2 bin 500 megavat kurulu güçle atıklardan enerji üretimi söz konusu. Yaklaşık 300'e yakın tesiste bu faaliyet yürütülüyor. Bu, enerji güvenliğimiz için de çok önem arz ediyor. Aynı zamanda dışa bağımlılığımızı da düşürmüş oluyoruz, emisyonlarımızı düşürmüş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak döngüsel ekonomiye katkı sunmak adına atıkları kullandıklarını aktaran Bayraktar, Bakanlık personelinin tüketim alışkanlıklarını ve davranışlarını değiştirmekle alakalı da önemli adımlar atıldığını, bu kapsamda yaklaşık 11 bin çalışana eğitim verildiğini ifade etti.

Bayraktar, Türkiye'nin bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağını belirterek, Sıfır Atık Projesi'nin COP31'de daha geniş bir yelpazede karşılık bulacağını ve Sıfır Atık inisiyatifinin bütün dünya için iyilik üreten, fayda üreten bir küresel marka haline geleceğini belirtti.

Sıfır Atık uygulamaları ile önemli kazanımlar elde edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, devreye aldığı Sıfır Atık uygulamaları ile önemli kazanımlar elde etti. Bu kapsamda, 2024'te, yaklaşık 5 bin ton atık geri kazanıldı, 10 milyon 845 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı ve karbondioksit sera gazı salımı 10 bin ton azaltıldı.

Ayrıca, bakanlığın merkez kampüsünde Depozito Yönetim Sistemi uygulamaya alındı. Kullanıma açılan depozito iade makinesi ile "Depozitosu Olan Ambalajlar" logosu taşıyan plastik, cam ve alüminyum ambalajlar geri kazanılmaya başlandı.

Son 6 yılda, bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları tarafından 26 milyon tonun üzerinde atık bertaraf edilirken, 6 milyon 900 bin ton atık geri kazanıldı. Aynı dönemde 1 milyon tondan fazla atık alternatif ham madde olarak değerlendirildi.