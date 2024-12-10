Bakan Bayraktar: "Enerjiyi bir araç haline dönüştürüp bunları nasıl yaparız ona bakmamız lazım"

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjinin çok büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu ihtiyaçların karşılanması için acaba enerjiyi bir araç haline dönüştürüp bunları nasıl yaparız ona bakmamız lazım" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Enerjinin çok büyük bir ihtiyaç olduğunu belirten Bayraktar, "Bu ihtiyaçların karşılanması için acaba enerjiyi bir araç haline dönüştürüp bunları nasıl yaparız ona bakmamız lazım" dedi.

Suriye'deki durumdan sonra Katar'daki gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledilmesine yönelik daha önceden yapılan çalışmanın yeniden canlanmasına ilişkin soruyu Bakan Bayraktar, "Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın. Olursa o hattın güvenli olması lazım. Dolayısıyla inşallah öyle olur temennimiz o. Öyle olursa üretecek çok proje var" şeklinde cevaplandırdı.

'Tekrar kontrol altına alınan bölgelerde Türkiye'den bir talep oldu mu' sorusuna Bayraktar, "Henüz değil. Zaten bugün galiba bir kamuoyu oluşumu söz konusu olmuş. Henüz öyle bir şey yok ama bizim hazırlıklarımız var" cevabı verdi. - ANKARA